Oppo Italia, Isabella Lazzini è la nuova chief marketing officer

Con la nomina di Isabella Lazzini come nuova chief marketing officer di Oppo Italia, il brand di smartphone intende rafforzare il proprio team in Italia per cogliere tutte le possibilità messe a disposizione dal mercato del nostro Paese, costruendo allo stesso tempo qualità per gli utenti dal punto di vista dell’innovazione e del miglioramento.

La nuova manager, nello specifico, si occuperà di coordinare i progetti di comunicazione e i piani di marketing, gli investimenti per il channel marketing, le iniziative promozionali e le attività legate alla catena distributiva e al retail.

L’azienda, con tale nomina, oltre che ampliare la squadra italiana con un nuovo punto di riferimento si propone anche di creare una squadra di professionisti di rilevante valore e consolidate competenze, pensata per affrontare le competizioni del mercato nazionale.

Ha dichiarato Maggie Xue, Presidente di Oppo per l’Europa Occidentale: “Siamo orgogliosi di poter contare sulla grande esperienza, la competenza e l’energia di una professionista come Isabella Lazzini. E siamo ancora più felici del fatto che a ricoprire questo ruolo sia una donna che incarna perfettamente i valori e lo spirito di Oppo: giovane, di successo e, soprattutto, dall’approccio fresco e innovativo. Siamo certi che il suo ingresso nel team renderà possibile il raggiungimento di nuovi traguardi e garantirà grandi benefici per gli utenti del mercato italiano, da sempre considerato di grande valore strategico per Oppo”.

Isabella Lazzini, 38 anni, consegue la laurea in discipline economiche e sociali presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e poi prosegue i suoi studi con un master in science in marketing management presso lo stesso ateneo. Una volta conclusi gli studi entra nell’industria dell’elettronica di consumo in cui rafforza le sue competenze nella visione strategica e nello sviluppo del business, maturando un’esperienza decennale e il raggiungimento di diversi successi all’interno di aziende leader nel mercato di smartphone come Apple, Huawei, LG, Whirpool, Miele.

La nuova chief marketing officer conclude: “Sono entusiasta all’idea di unirmi a una realtà così stimolante e dinamica, pronta per iniziare a pensare in grande. Il mio impegno quotidiano – continua – sarà rivolto ai nostri utenti, per garantirgli costantemente esperienze all’avanguardia e di massima qualità, in perfetto stile Oppo”.