Roberto Faraghini nominato responsabile Delivery di Pegaso 2000

Pegaso 2000, azienda di riferimento nelle soluzioni informatiche per la gestione del credito e del funding delle principali banche italiane in ambito Credit Finance, finanza agevolata e Money Market, ha comunicato la nomina di Roberto Faraghini in qualità di nuovo responsabile Delivery, con lo scopo di continuare il percorso di incremento iniziato dalla società nel mondo Banking.

Il manager Faraghini intraprende la sua carriera lavorativa in Mediosystem, per poi passare a Engineering Ingegneria Informatica, dove acquista una profonda esperienza e riveste via via mansioni sempre più importanti. E’ stato responsabile di progetto e responsabile dell’unità produttiva per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (Mps). In seguito a quattro anni, diviene direttore tecnico della divisione System Integration area Banking & Insurance dove è attivo nella direzione di attività progettuali per differenti clienti tra cui



Gruppo Mps, Gruppo Mediobanca, Consorzio Triveneto-Bassilichi e Banca Mediolanum. E’ divenuto, inoltre, direttore tecnico svolgendo attività di accounting in piena regola tra gli aspetti dei comparti commerciale, tecnici, progettuali e di servizio per i clienti di un certo calibro, tra cui, American Express Italia, Axepta (Bnl Gruppo Bnp Paribas) e Gruppo Nexi.