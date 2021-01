Marina Deleonardis è la nuova sales manager di in:studios

La neosales manager Deleonardi gode di un ventaglio di esperienze trasverasali nel settore del Digital marketing, che si estende dalle ricerche di mercato all’engagement e al loyalty management. Entra nel team con il ruolo di Sales Manager all’interno di in:studios, partner ideale per la produzione di contenuti visivi attraverso un network consolidato di oltre 50 professionisti coprendo tutte le fasi di produzione e realizzazione per ogni tipo di progetto

Nicola Tanzini, fondatore e Amministratore Delegato di Intarget, agenzia leader in Italia nell’industry del marketing digitale afferma:

“Lo scorso anno abbiamo lanciato in:studios, nata dall’esperienza di intarget, per rispondere alla profonda convinzione di quanto video e contenuti visuali siano sempre più la chiave nella relazione e interazione con la marca. Se la fruizione dei contenuti era cambiata già in conseguenza dell’evoluzione dei dispositivi Mobile, sempre



più piattaforme primarie di interazione e consultazione, ora – in questo periodo complesso. Oggi è importante coprire interamente tutto il percorso comunicativo: dallo studio e dalla consulenza per le strategie integrate alla realizzazione dei contenuti personalizzati e declinati sui diversi media, ma anche saper sfruttare l’Intelligenza Artificiale applicata al marketing. L’ingresso di Marina ci aiuterà a potenziare la nostra offerta e valorizzare ancor di più il nostro servizio.”

Marina Deleonardis, si evince da un comunicato, intraprende la sua carriera in GfK Retail & Technology, per poi continuare in agenzie omonime specializzate in digital marketing multicanale come ContactLab e Diennea, con particolare attenzione su marketing automation, strategia CRM e Data Intelligence. Il suo percorso prosegue in società di customer engagement e loyalty management, oltre che in agenzie specializzate in ambito UX/UI, CRO & Content Marketing. Manager con competenze trasversali, da 10 anni si occupa di New Business e Sales Management con un approccio consulenziale, per società e brand di diversi settori quali food & beverage, personal & home care, beauty, pharma, retail e fashion.

Marina Deleonardis afferma:

“La domanda di mercato che abbiamo osservato negli ultimi mesi, sta confermando come il contenuto di alta qualità, confezionato sul brand e sul suo pubblico, continui a essere cruciale per raggiungere gli obiettivi delle aziende. Credo nell’importanza di unire la creatività ai dati, connubio fondamentale per una comunicazione efficace nel lungo periodo. Sono felice di portare le mie competenze al servizio di intarget e in in:studios, realtà nata da poco ma che sul mercato sta ottenendo già buoni risultati. Offrire una consulenza in grado di coprire tutto il percorso comunicativo tramite un’unica agenzia, è un valore aggiunto che permetterà di aprirci verso nuovi settori merceologici, anche tradizionali, che in questo momento storico hanno compreso la necessità di adeguare la loro comunicazione ai mutati contesti sociali”.