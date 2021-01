Peugeot, Linda Jackson nominata in qualità di direttore generale

Peugeot, omonima casa automobilistica francese parte integrante del Gruppo Stellantis ex parte del Groupe PSA, annuncia la nomina di una nuova manager al timone di Peugeot, come direttore generale

La manager Jackson, dapprima in Peugeot nel ruolo di Direttore Finanziario di Citroën UK, e, successivamente, di Citroën France, dal 2009 al 2010, è divenuta Amministratore Delegato di Citroën UK e Irlanda nel luglio 2010. E’ stata inoltre, in precedenza, nominata CEO Globale de brand Citroën e parte integrante del Comitato Esecutivo Globale di Groupe PSA. Nel corso dei suoi 6 anni come CEO Globale di Citroën, dal 2014, Linda è riuscita ad ottenere un riposizionamento del Marchio,



incrementando le vendite e tramutando Citroën in uno dei brand più rispettati. Lo scorso anno, la manager, è stata impegnata per fare da guida per poter potenziare l’evoluzione dei brand mainstream, per precisare e assicurare la differenziazione di questi Marchi.

Nata nel Regno Unito, in seguito al conseguimento dei suoi studi, ha passato tutto il percorso lavorativo nel comparto automobilistico.

Linda commenta così il suo ingresso:“Sono lieta di entrare a far parte del Marchio PEUGEOT e di continuare il lavoro intrapreso negli ultimi anni con i team attuali. La sfida è tanto più entusiasmante in quanto arriva contemporaneamente al lancio del gruppo Stellantis”