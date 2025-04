L’autenticità dell’Appennino, la sua terra ricca di storia, le tradizioni e le bellezze naturali, lontana dai circuiti più commerciali e battuti, i suoi sentieri da scoprire sulle due ruote con percorsi anche duri, per chi è alla ricerca di un viaggio più vero e lento. È questo il cuore del progetto “Strade montane“, che esplora i sentieri, le strade bianche e le asfaltate secondarie che percorrono le vallate e le dorsali montane tra Emilia-Romagna e Toscana. Un invito alla riscoperta del territorio con logiche opposte a quelle del turismo di massa, e per entrare in contatto diretto con i paesaggi e le comunità locali, con un ritmo consapevole.

Dall’Idea Online al Libro di Giovanni Zati

Un’idea nata come spesso accade solo su internet e sui social, e che da oggi diventa anche un volume omonimo, pubblicato da Pendragon. Lo firma Giovanni Zati, ideatore di “Strade montane“, appassionato ciclista ed esploratore curioso del suo territorio, che nel libro svela otto itinerari pensati per biciclette gravel e mountain bike, ideali da percorrere dalla primavera all’autunno, su tutto l’Appennino Tosco Emiliano e Romagnolo. Di base a Bologna, infatti, Zati da anni batte piste e sentieri meno conosciuti della montagna attorno a lui, unendo la passione per la bici con quella del racconto e della fotografia.

Un Portfolio di Esperienze Trasformato in Guida

Nasce così un portfolio di tutto rispetto fatto di lunghissime escursioni, in cui l’autore si appunta tutto quello che vede, anche i dettagli tecnici per poter ripercorrere i percorsi insieme ai suoi compagni di scorribande, fino a organizzare delle ‘social ride‘ alla scoperta di questi luoghi in parte poco conosciuti. Il libro è una sintesi di queste esperienze vissute tra le pedalate e il cammino, arricchite da foto mozzafiato e una scrittura fatta di aneddoti e colori propri del diario di viaggio, senza dimenticare però descrizioni puntuali con informazioni su lunghezza, difficoltà e punti di interesse. Per questo “non si limita a essere una semplice guida“.

Mappe, QR Code e Schede Tecniche per Ogni Itinerario

Ognuno degli itinerari proposti è anche accompagnato da una mappa, all’inizio di ogni capitolo, con tanto di Qr code per scaricare la versione aggiornata dei percorsi, spesso mutevoli e in balia dei cambiamenti climatici che hanno martoriato il territorio, soprattutto negli ultimi anni. Alla fine di ogni traccia, si trovano inoltre le schede tecniche, con riferimenti alla lunghezza e alla complessità dell’itinerario, tempi e consigli.

Presentazione del Libro a Bologna

Il volume “Strade montane. Otto itinerari in gravel e mountain bike sull’Appennino tosco-emiliano e romagnolo“, uscito per la collana Alfonsina di Pendragon, sarà presentato per la prima volta giovedì 17 aprile a Bologna alla Gallery 16 di via Nazario Sauro, nel corso di un evento in cui l’autore dialogherà con Sauro Scagliarini, giornalista ed esperto di cicloviaggi.