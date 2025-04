È stata sottoscritta da Everli, principale operatore italiano per la spesa a domicilio con un fatturato di quasi 100 milioni di euro, insieme ai sindacati rappresentativi del lavoro atipico, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, l’ipotesi di accordo integrativo per i 1.800 shopper dell’azienda, che potranno così beneficiare di ulteriori garanzie legate alla loro attività di lavoro autonomo.

Valorizzazione e Equità per gli Shopper

L’ipotesi di accordo, che sarà confermata dalle collaboratrici e dai collaboratori stessi attraverso una consultazione certificata che si svolgerà entro il 15 maggio 2025, stabilisce un sistema di regolamentazione aziendale che promuove la valorizzazione dell’affidabilità, dell’esperienza maturata, della professionalità e della qualità del servizio fornito dagli shopper. Questo sistema bilancia l’esigenza di incentivare comportamenti virtuosi con il rispetto del principio di equità e pari opportunità per tutti gli shopper coinvolti.

Diritti, Incentivi e Sicurezza per i Lavoratori

L’ipotesi di accordo regola le modalità relative al diritto di divulgazione delle informazioni di carattere sindacale, al diritto di assemblea e di associazione sindacale, stabilendo criteri chiari e trasparenti per la distribuzione delle proposte di incarico e il funzionamento dell’indennità di disponibilità prevista dall’Accordo Nazionale, insieme a bonus e incentivi per gli shopper più esperti. Inoltre, include disposizioni sul bilanciamento tra tempi di vita e tempi di lavoro e sulla sicurezza sul lavoro.

Seguito dell’Accordo Collettivo Nazionale

L’intesa segue l’accordo collettivo nazionale firmato il 19 febbraio 2024 e sostenuto da Everli tra i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori e Assogrocery, l’associazione che rappresenta le aziende attive nel settore della spesa e consegna online di alimenti e articoli per la casa. Tale accordo aveva introdotto un compenso minimo per incarico, bonus e maggiorazioni, rimborso chilometrico e indennità di disponibilità, oltre a garantire adeguati livelli di sicurezza sul lavoro e le necessarie tutele in caso di malattia, infortunio e maternità/paternità.

Everli: Un Esempio Virtuoso nell’E-Grocery

“L’intesa rende Everli un esempio virtuoso nel settore delle società di e-grocery e dimostra l’attenzione che l’azienda ha verso i propri shopper, che costituiscono la nostra spina dorsale e ci rappresentano nelle case degli italiani – ha osservato Jonathan Hannestad, Ceo di Everli – Siamo molto soddisfatti del clima di collaborazione stabilito con i sindacati e i rappresentanti degli shopper, e ci auspichiamo una larga approvazione da parte degli shopper.”