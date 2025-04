Generalfinance S.p.A., un intermediario finanziario italiano specializzato nel factoring per aziende in situazioni particolari, ha annunciato il successo del collocamento privato di un prestito obbligazionario senior unsecured per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro. L’operazione finanziaria è stata riservata esclusivamente a investitori qualificati.

Dettagli dell’Obbligazione

Il bond, con una durata di tre anni, precisamente con scadenza ad aprile 2028, offre a Generalfinance la possibilità di un rimborso anticipato dopo due anni dall’emissione. L’obbligazione riconosce una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo e ha ricevuto una significativa adesione da parte di primari investitori istituzionali, sia italiani che esteri. Questa sottoscrizione è vista come una conferma della fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive di crescita della società. Si prevede che il Bond sarà ammesso alle negoziazioni sul mercato Euronext Access Milan.

Obiettivi dell’Emissione

I fondi raccolti attraverso questa emissione obbligazionaria saranno destinati a sostenere i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzare ulteriormente la sua capacità di erogare credito nel suo specifico segmento di mercato. La data prevista per l’emissione del prestito obbligazionario è il 17 aprile 2025.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’operazione: “Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione che conferma la credibilità della nostra strategia e la fiducia degli investitori nella capacità della società di generare risultati finanziari sostenibili nel tempo.“

Supporto all’Operazione

L’operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, che ha agito in qualità di Arranger e Lead Manager. Ceresio Investors ha partecipato come Co-Lead Manager. Lo Studio Legale Legance Avvocati Associati ha fornito assistenza legale alla Società in qualità di consulente, mentre Bank of New York Mellon ricoprirà il ruolo di Paying Agent e Account Bank.