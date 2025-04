Un’etichetta identificativa unica accompagnerà ogni bottiglia di ‘Olio di Calabria Igp‘, attribuendole una vera e propria identità e garantendo la completa tracciabilità del prodotto.

Collaborazione Istituzionale per la Tutela

Questa iniziativa, voluta dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dal Consorzio di tutela dell’olio di Calabria Igp nasce dalla collaborazione con l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del ministero dell’Agricoltura.

Obiettivi della Nuova Etichetta

“L’obiettivo – come evidenziato dal presidente del Consorzio olio di Calabria Ipg, Massimo Magliocchi – è duplice, offrire al consumatore uno strumento di verifica chiaro e sicuro, e al tempo stesso mettere in campo una strategia concreta contro i tentativi di imitazione e contraffazione“.

Valorizzazione dell’Agroalimentare Calabrese

“Il nuovo sigillo di garanzia rappresenta un passo in avanti nella valorizzazione dell’eccellenza agroalimentare calabrese – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – in linea con esperienze virtuose già affermate in altri settori simbolo del Made in Italy, come il cioccolato di Modica o l’aceto balsamico di Modena. In Calabria, su circa 500 mila ettari di superficie agricola, ben 170mila, pari a un terzo, sono destinati alla coltivazione dell’olivo: un dato che da solo racconta il valore strategico di questo comparto per la nostra economia agricola. Nel 2020 meno del 20% dell’olio prodotto veniva imbottigliato in loco; oggi, grazie a una visione nuova e a interventi mirati, stiamo invertendo la rotta e i segnali sono incoraggianti”.

Investimenti e Strategie per il Settore Olivicolo

Gallo ha poi ricordato che “la Calabria è stata la prima Regione italiana a dotarsi di un piano olivicolo regionale” che prevede “un investimento di 50 milioni di euro, destinati a potenziare i frantoi e a promuovere percorsi formativi qualificati per i produttori, con l’obiettivo di migliorare qualità e capacità produttiva”.

Caratteristiche Tecniche del Contrassegno

Il contrassegno è caratterizzato da un design grafico altamente sofisticato, ispirato ai sistemi di sicurezza adottati per la stampa delle banconote. Ogni etichetta è personalizzata con il logo e i colori ufficiali del Consorzio, numerata singolarmente e dotata di Qr Code: attraverso una semplice scansione con lo smartphone, l’utente potrà accedere a una piattaforma informativa dedicata ai temi della qualità certificata, della trasparenza produttiva e della tutela contro le frodi, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nella scelta dei prodotti agroalimentari italiani.