Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) ha svolto il ruolo di advisor nell’operazione di acquisto, futura gestione e valorizzazione dell’immobile situato in via Manzoni 11, angolo via Andegari a Milano. L’operazione è stata condotta per conto di un veicolo collegato alla società Castellare, in partnership con Sea Holding.

Un Asset di Prestigio dal Fondo Cariplo

L’immobile fa parte del portafoglio del cosiddetto Project Majesty, precedentemente di proprietà del Fondo Pensioni per il Personale Cariplo.

Finanziamento e Advisor Legali dell’Operazione

L’acquisizione è stata resa possibile grazie a un finanziamento fornito da Incus Capital, guidata in Italia da Corrado Giovanelli. L’operazione ha visto il coinvolgimento di importanti studi legali in qualità di advisor legali: Legance, Gianni Origoni & Partner, K&L Gates e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

Posizione Strategica e Caratteristiche dell’Edificio

L’edificio, con una superficie di oltre 5000 mq, si trova nel cuore del quadrilatero della moda di Milano, a pochi passi dalla rinomata Via Montenapoleone. È composto da due corpi distinti: uno principalmente dedicato al retail, con spazi al piano terra e mezzanino affacciati su via Manzoni, e un altro interno che ospita quattro piani a uso direzionale e residenziale. La sezione fronte strada si sviluppa invece su cinque piani. Attualmente, l’immobile ospita alcune prestigiose boutique di lusso.

La Soddisfazione di Investire SGR

«Siamo orgogliosi di aver agito come advisor nell’acquisizione di un immobile di pregio come quello in via Manzoni 11. Si tratta di un’operazione che dimostra la forte competenza di Investire nella valorizzazione di asset di questo tipo, oltre alla capacità di value creation anche per HNWI» ha dichiarato Alessandro Polenta, Managing Director di Investire SGR.