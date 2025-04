Creatio, azienda globale specializzata in una piattaforma no-code nativa AI per l’automazione dei flussi di lavoro e il CRM, ha annunciato oggi di essere stata nominata Strong Performer nel report The Forrester Wave™: Customer Relationship Management Software For Financial Services, Q1 2025. Nella loro valutazione di 38 criteri relativi a soluzioni per i servizi finanziari, la società di ricerca indipendente ha identificato 7 dei fornitori più significativi, valutandone la strategia, l’offerta attuale e il feedback dei clienti.

Un Riconoscimento della Dedizione al Settore Finanziario

Creatio ritiene che la sua inclusione nel report Forrester Wave™ sottolinei il suo impegno nel fornire soluzioni su misura che rispondano alle esigenze specifiche del settore dei servizi finanziari. Grazie alla sua suite CRM all’avanguardia, alla piattaforma no-code e ai flussi di lavoro predefiniti per i servizi finanziari, Creatio consente a banche, compagnie assicurative e istituzioni finanziarie di accelerare la trasformazione digitale, ottimizzare i processi e migliorare le esperienze dei clienti con agilità ed efficienza senza precedenti. Per Creatio, questo riconoscimento testimonia la sua missione di rivoluzionare l’automazione aziendale e aiutare le aziende a raggiungere l’eccellenza operativa attraverso l’intelligenza artificiale e la tecnologia no-code.

La Visione di Creatio Secondo Forrester

Secondo la valutazione del Forrester Wave, “la visione di Creatio è quella di trasformare l’automazione del CRM per i servizi finanziari unificando AI, no-code e strumenti CRM verticali in un’unica soluzione componibile che semplifica l’adozione e si adatta rapidamente. La sua roadmap si concentra sulla fornitura di un CRM per i servizi finanziari nativo AI, offrendo più agenti AI che automatizzano attività, processi decisionali e ottimizzazione, e pre-costruendo flussi di lavoro guidati dall’AI per il settore bancario, assicurativo e della gestione degli investimenti che prevedono azioni, rilevano inefficienze e ottimizzano le risorse.”

Apprezzamento dei Clienti per Funzionalità e Supporto

Il report afferma inoltre che “i clienti apprezzano le funzionalità pronte all’uso per i servizi finanziari di Creatio, che possono essere facilmente ampliate. Lodano un’interfaccia utente che riduce le curve di apprendimento, il supporto Genuine Care di Creatio e il rapporto qualità-prezzo.”

Continuità nel Riconoscimento come Leader No-Code

Questo riconoscimento nel report sul CRM per i servizi finanziari si aggiunge alla continua affermazione di Creatio come leader nel no-code. Nel report The Forrester Wave™: Low-Code Platforms For Citizen Developers, Q1 2024, Creatio è stata nominata l’unico Leader, rafforzando, a parere di Creatio, la sua posizione all’avanguardia dell’innovazione no-code. Questo riconoscimento come leader consente alle istituzioni finanziarie di personalizzare facilmente il proprio CRM e i flussi di lavoro e di gestire la propria roadmap di innovazione con un coinvolgimento minimo dell’IT.

Crescita Significativa nel Settore Finanziario

Nell’ultimo anno, Creatio ha intensificato la sua presenza nel settore dei servizi finanziari con una crescita del fatturato anno su anno del 59% in questo specifico comparto, consolidando la sua posizione come partner affidabile per importanti banche, cooperative di credito e compagnie assicurative. Questa crescita riflette anche la crescente domanda di soluzioni agili e basate sull’intelligenza artificiale che consentano alle istituzioni finanziarie di eliminare i colli di bottiglia operativi, garantire la conformità e migliorare l’esperienza del cliente, senza una forte dipendenza dall’IT. Tra i clienti più importanti figurano PeoplesBank, Minnwest Bank, Banco Internacional, Credins Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank e molti altri.