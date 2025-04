Una recente analisi condotta da idealista, portale immobiliare leader in Italia, mette in luce una realtà sempre più stringente per le famiglie italiane: con l’attuale reddito medio annuo, l’acquisto di un’abitazione si riduce a soli 18 metri quadrati. Lo studio incrocia i dati relativi al reddito netto familiare mediano del 2021, forniti dall’Istat e pari a 33.798 euro annui a livello nazionale, con il prezzo medio al metro quadro registrato da idealista nel febbraio 2025, attestatosi a 1.790 €/m2.

Venezia Maglia Nera tra i Capoluoghi

Analizzando i dati relativi ai capoluoghi di provincia, emerge una situazione particolarmente critica a Venezia, dove con il reddito medio annuo una famiglia potrebbe permettersi l’acquisto di soli 8 metri quadrati. La difficoltà di accesso al mercato immobiliare si conferma anche in altre grandi città, caratterizzate da prezzi al metro quadro elevati. Seguono nella classifica delle città meno accessibili Firenze e Bolzano con 10 m2, Milano e Napoli con 11 m2, e Roma e Bologna con 13 metri quadrati. In città come Treviso, Bari, Livorno, Pesaro e Pescara, la situazione appare in linea con la media nazionale, consentendo l’acquisto di circa 18 metri quadri con il reddito annuale di un nucleo familiare locale.

Biella e Ragusa Oasi di Accessibilità

Dall’indagine di idealista si evidenzia come i capoluoghi dove l’acquisto di un’abitazione risulta più agevole, in rapporto al reddito, siano quelli con valori immobiliari più contenuti. In cima alla classifica si trova Biella, dove con il reddito medio annuo si possono acquistare ben 47 metri quadrati. Seguono Ragusa con 44 m2 e Caltanissetta con 42 m2.

Situazione Critica anche in Alcune Province

Lo scenario a livello provinciale presenta dinamiche simili. Imperia si rivela l’area meno accessibile, con un reddito familiare annuo sufficiente ad acquistare appena 9 metri quadrati. Seguono Savona e Bolzano con 10 m2, Lucca e Sassari con 11 m2, e Napoli e Rimini con 12 metri quadri. Queste province sono spesso caratterizzate dalla presenza di seconde case, destinate all’affitto o a periodi di vacanza, il che incide sui prezzi. Anche nella provincia di Milano (13 m2) e nell’hinterland di Roma (14 m2), la metratura acquistabile con il reddito annuale è inferiore alla media nazionale. Le province più accessibili si confermano essere Biella (54 m2), Vercelli e Alessandria (42 m2).