Il settore dell’analisi dei dati è in fermento e, di pari passo, cresce esponenzialmente la richiesta di soluzioni per la gestione da remoto. Questa combinazione vincente, unita alla sempre maggiore diffusione del lavoro agile, sta trainando con forza il mercato globale degli strumenti di visualizzazione dati. Un comparto che, nonostante alcune sfide legate alla privacy e alla condivisione delle informazioni, si prospetta in continua espansione grazie all’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva. Lo dice un report di Allied Market Research

Software in Prima Linea, Servizi in Rampa di Lancio

Analizzando l’offerta, emerge chiaramente come il segmento del software abbia rappresentato la fetta più consistente del mercato nel 2021, arrivando a coprire quasi i due terzi del totale. Le previsioni indicano che questa tendenza è destinata a consolidarsi nel prossimo decennio, grazie alla crescente necessità delle aziende di processare e analizzare quantità sempre maggiori di dati. Tuttavia, il segmento dei servizi si prepara a una crescita ancora più rapida, con un tasso annuo composto (CAGR) stimato intorno all’11,5% tra il 2022 e il 2031. Questo incremento è attribuibile alla crescente adozione di applicazioni di visualizzazione dati su larga scala da parte delle grandi imprese.

Numeri da Capogiro: Un Mercato da Miliardi di Dollari

Nel 2021, il valore del mercato globale degli strumenti di visualizzazione dati si attestava sui 7,4 miliardi di dollari. Le proiezioni per il futuro sono decisamente rosee, con una stima che lo porta a raggiungere i 19,5 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto del 10,2% nel periodo 2022-2031. Ma di cosa parliamo esattamente quando ci riferiamo a software di visualizzazione dati? Si tratta di strumenti che permettono di rappresentare informazioni complesse attraverso grafici, diagrammi, infografiche e animazioni, rendendo più semplice la comprensione di correlazioni e tendenze. Un utilizzo che non è esclusivo dei team di data processing, ma che coinvolge anche il management per comunicare strutture organizzative e gerarchie, e analisti e scienziati dei dati per identificare e spiegare pattern e trend.

Protagonisti del Settore e Strategie di Crescita

Il report analizza nel dettaglio i principali attori di questo mercato dinamico, tra cui spiccano nomi come SAS Institute Inc., Sisense Inc., Domo, Inc., ALTERYX, INC., Oracle, Amazon Web Services, Inc., International Business Machines Corporation, QlikTech International AB, Zegami, GoodData Corporation, TIBCO Software Inc., Klipfolio Inc., Salesforce, Inc., SAP SE, Alibaba Group Holding Limited, Dundas Data Visualization, Inc., e Microsoft Corporation. Queste aziende stanno adottando strategie chiave come espansioni strategiche, lancio di nuovi prodotti, alleanze e joint venture per rafforzare la propria presenza sul mercato e migliorare la penetrazione. L’analisi aiuta a comprendere le performance del mercato, dei singoli segmenti, lo sviluppo dei portafogli prodotti e il contributo di ciascun attore all’espansione del settore.

Modalità di Implementazione: On-Premise Ancora Forte, Cloud in Ascesa

Considerando la modalità di implementazione, nel 2021 il segmento on-premise ha rappresentato la quota di mercato maggiore, superando la metà del totale. Anche per questo segmento si prevede un contributo significativo nel prossimo decennio, grazie alla maggiore sicurezza percepita nell’utilizzo di strumenti di visualizzazione dati installati direttamente sui sistemi aziendali. Tuttavia, il cloud si preannuncia come il segmento con il tasso di crescita più elevato, con un CAGR stimato intorno al 10,8% tra il 2022 e il 2031. Questa rapida espansione è dovuta alla scalabilità e alla flessibilità offerte dalle soluzioni di visualizzazione dati basate su cloud.

Nord America Leader, Asia-Pacifico in Forte Crescita

A livello geografico, nel 2021 il mercato degli strumenti di visualizzazione dati è stato dominato dal Nord America, e si prevede che manterrà questa posizione anche nel periodo di previsione, grazie al suo settore tecnologico avanzato. Tuttavia, l’Asia-Pacifico è destinata a registrare una crescita significativa nei prossimi anni, grazie alle sue crescenti capacità digitali e a un mercato altamente competitivo.

Sfide e Opportunità: Privacy, Condivisione e Intelligenza Artificiale

Nonostante le prospettive di crescita entusiasmanti, il mercato degli strumenti di visualizzazione dati deve affrontare alcune sfide, in particolare quelle legate alla privacy dei dati e alle difficoltà nella condivisione delle informazioni attraverso queste piattaforme. Tuttavia, l’integrazione di strumenti avanzati come l’apprendimento automatico e l’analisi dei dati con le soluzioni di visualizzazione dati rappresenta una grande opportunità per un’ulteriore espansione del settore.