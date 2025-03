L’azienda aerospaziale italiana Avio chiude il 2024 con risultati finanziari solidi e un portafoglio ordini che supera ampiamente le previsioni, segnando un anno di importanti traguardi sia nel settore spaziale che in quello della difesa. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato oggi i dati consolidati che confermano una crescita significativa e prospettive future incoraggianti.

Portafoglio Ordini da Record e Ricavi in Forte Crescita

Il 2024 si è concluso con un portafoglio ordini pari a 1.724 milioni di Euro, un balzo del 27% rispetto all’anno precedente, superando gli obiettivi prefissati. Un risultato trainato da una acquisizione di nuovi ordini che ha toccato quota 800 milioni di Euro, un livello mai raggiunto prima. Questo successo è principalmente dovuto a nuovi contratti per lo sviluppo avanzato di Vega E e per la propulsione nel settore difesa. Anche i Ricavi Netti, attestandosi a 442 milioni di Euro, hanno superato le stime iniziali, registrando un incremento del 30% rispetto al 2023. Questa crescita è stata alimentata dall’intensificarsi delle attività di sviluppo legate al lanciatore Vega, dalla produzione per la difesa e dai progetti tecnologici europei di nuova generazione.

EBITDA in Crescita e Utile Netto Stabile

L’EBITDA Adjusted, escludendo costi non ricorrenti, si è attestato a 31,3 milioni di Euro, in linea con le previsioni e in crescita dell’11,6% rispetto al 2023. Questo miglioramento è stato possibile grazie all’aumento dei ricavi e alla diminuzione dei costi energetici. L’EBITDA Reported, che include anche i costi non ricorrenti, ha raggiunto i 25,8 milioni di Euro, anch’esso in linea con le aspettative e in aumento del 25,9% rispetto all’anno precedente, beneficiando di minori oneri non ricorrenti legati principalmente al ritorno in volo di Vega C. L’Utile Netto, pari a 6,4 milioni di Euro, si mantiene sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente. La Posizione di Cassa Netta si rafforza, raggiungendo i 90,1 milioni di Euro, con un incremento di 14 milioni rispetto al 2023.

Pietre Miliari nel Settore Spaziale: Da Vega a Vega C e Vega E

Il 2024 ha rappresentato un anno cruciale per le attività spaziali di Avio. Dopo 12 anni di onorato servizio, il lanciatore Vega ha effettuato il suo ultimo volo, portando in orbita il satellite Sentinel-2C. Il testimone è passato al suo successore, Vega C, che ha lanciato con successo il satellite Sentinel-1C. Vega C offre maggiori capacità di carico e flessibilità operativa. Un altro importante passo avanti è stato compiuto con la definizione della governance europea dei lanciatori, che ha visto Avio assumere la responsabilità della commercializzazione dei voli Vega C, concretizzatasi con la firma di un contratto quadro con l’ESA e un primo ordine per il lancio della missione FORUM nel 2027. Significativi anche i contratti firmati con l’ESA per lo sviluppo del nuovo lanciatore Vega E e per l’aggiornamento delle infrastrutture di Vega C, con l’obiettivo di aumentare la frequenza dei lanci fino a sei all’anno. Vega E, con una configurazione a tre stadi e un nuovo stadio superiore a propellente liquido, aumenterà la capacità di carico utile fino a 3 tonnellate.

Avio Protagonista anche nel Settore Difesa

Il 2024 ha visto una forte crescita della domanda internazionale nel settore della difesa, con un conseguente aumento degli ordini per Avio, che hanno superato i 259 milioni di Euro, più che raddoppiando il valore del 2023. L’espansione negli Stati Uniti, con la costituzione di Avio USA, ha portato all’acquisizione di importanti contratti con Raytheon e con lo U.S. Army. Questi accordi riguardano lo sviluppo e la prototipazione di motori a propellente solido per applicazioni di difesa. Anche in Europa si è registrato un aumento degli ordini, in particolare per la fornitura di motori propulsivi per i missili CAMM-ER prodotti da MBDA Italia, con un contratto di circa 150 milioni di Euro.

Guidance 2025 e Dividendo per gli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Guidance per il 2025, prevedendo un portafoglio ordini tra 1.700 e 1.800 milioni di Euro, ricavi netti tra 450 e 480 milioni di Euro, un EBITDA Reported tra 27 e 33 milioni di Euro e un utile netto tra 7 e 10 milioni di Euro. In segno di fiducia nei risultati raggiunti, il Consiglio proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 3,75 milioni di Euro, con pagamento a partire dal 7 maggio 2025.

Le Parole dell’Amministratore Delegato

Giulio Ranzo, nella foto, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Il 2024 ha segnato il successo dell’ultimo volo di Vega e della missione VV25 di Vega C. Gli importanti accordi presi a livello Europeo nel corso dell’anno permetteranno in futuro di incrementare la cadenza di lancio di Vega C e di proseguire lo sviluppo del lanciatore Vega E. Siamo orgogliosi di poter contribuire all’accesso indipendente allo Spazio dell’Europa”. Ranzo ha aggiunto: “Avio è inoltre pronta a soddisfare la crescente domanda di sistemi propulsivi in ambito difesa, facendo leva sul proprio track record e cogliendo nuove opportunità in Europa e negli Stati Uniti”.