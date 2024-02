Intesa Sanpaolo, risultati straordinari confermano il successo e la capacità di resilienza. Utile netto a 7,7 mld

Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, ha annunciato oggi i risultati finanziari per l’anno fiscale 2023, confermando la sua posizione di leadership nel settore. Il Gruppo ha dimostrato una capacità straordinaria di generare reddito sostenibile, mantenendo un modello di business diversificato e resiliente, anche in contesti economici complessi.



Reddito Netto e Dividendi

L’utile netto del 2023 è stato di € 7,7 miliardi, trainato dagli interessi netti, evidenziando una crescita significativa rispetto all’anno precedente. Inoltre, Intesa Sanpaolo propone una distribuzione di dividendi totali pari a € 5,4 miliardi, con € 2,6 miliardi già pagati a novembre 2023 e € 2,8 miliardi proposti per essere pagati a maggio 2024. Inoltre, è previsto un buyback di circa 55 centesimi di punto del Common Equity Tier 1 Ratio a partire da giugno 2024, subordinato all’approvazione della BCE e dell’Assemblea.

Impegno ESG e Impatto Sociale

Oltre alla redditività finanziaria, Intesa Sanpaolo ha dimostrato un forte impegno verso le tematiche ESG, con un contributo significativo alla società. Il Gruppo ha generato € 4,6 miliardi di imposte nel 2023, un aumento notevole rispetto all’anno precedente, contribuendo al finanziamento di iniziative sociali e di sviluppo. L’espansione dei programmi sociali, il sostegno alle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria sono solo alcune delle azioni intraprese da Intesa Sanpaolo.

Crescita Economica e Sostegno alle Imprese

Intesa Sanpaolo si conferma come un motore di crescita per l’economia italiana, con un’offerta di credito a medio-lungo termine pari a € 40 miliardi nel 2023. Il Gruppo ha supportato più di 3.600 aziende nel 2023, preservando oltre 18.000 posti di lavoro, confermando il suo ruolo chiave nel tessuto economico del paese.

Qualità del Credito e Gestione Rischi

I risultati evidenziano una riduzione dei crediti deteriorati e un costo del rischio stabile, riflettendo l’approccio prudente nella gestione dei rischi e confermando lo status di Banca a “zero NPL”. L’esposizione verso la Russia è ulteriormente diminuita, riflettendo una strategia di gestione dei rischi efficace e prudente.

Investimenti Tecnologici e Innovazione

Intesa Sanpaolo ha confermato il suo impegno verso l’innovazione tecnologica, con investimenti significativi in piattaforme digitali e intelligenza artificiale. La nuova piattaforma tecnologica nativa cloud, insieme ai canali digitali come Isybank e Fideuram Direct, contribuirà in modo significativo al risultato corrente lordo nel 2025, fornendo un’esperienza più efficiente e personalizzata ai clienti.

Prospettive Future

L’attuazione del Piano di Impresa 2022-2025 procede con successo, con prospettive di utile netto per il 2024 e il 2025 superiori a € 8 miliardi. Si prevede una crescita stabile dei ricavi, una riduzione dei costi operativi e un basso costo del rischio, sottolineando la solidità e la sostenibilità del modello di business di Intesa Sanpaolo.