Ancora record di vendite per Racing Force Group nel 2023, trainate dall’abbigliamento tecnico per i piloti

Racing Force S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG), ha reso noti i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2023 e all’intero esercizio. Nel quarto trimestre del 2023, i ricavi consolidati hanno raggiunto €12,8 milioni, registrando una lieve flessione del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano stati €13,4 milioni. In termini annuali, i ricavi consolidati sono stati di €62,6 milioni, mostrando una crescita del 6,4% rispetto all’esercizio precedente, durante il quale erano stati €58,9 milioni.

Dal punto di vista geografico, i paesi delle macro-regioni EMEA ed APAC hanno segnato una crescita significativa, rispettivamente del 11,2% e del 15,0%, trainata dalle vendite di caschi e tute. Le Americhe hanno invece registrato una flessione del 7,8%, principalmente a causa di una fornitura one-off nell’anno precedente e all’indebolimento del dollaro rispetto all’euro. Escludendo tali effetti, la crescita nelle Americhe sarebbe stata del 4,5%.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto, le vendite di Driver’s Equipment sono aumentate del 4,7% rispetto al 2022, grazie all’incremento delle vendite di abbigliamento tecnico per piloti, in particolare delle tute. Le vendite di Car Parts hanno registrato un lieve calo del 1,3%, principalmente a causa del differente timing delle forniture verso alcune case automobilistiche. Il segmento Other ha segnato una crescita del 76,5%, principalmente grazie alle vendite dei prodotti a marchio Racing Spirit, acquisito completamente nel corso del 2022.

In termini di canali di vendita, i Dealer hanno rappresentato il 62% del totale delle vendite dell’anno, seguiti da Team & Car Manufacturer al 24% ed Other al 14%. Rispetto al 2022, si è registrato un aumento dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+14,5%) e Other (+12,3%), grazie agli accordi di partnership siglati dal Gruppo.

Paolo Delprato, nella foto, Presidente ed Amministratore delegato di Racing Force Group ha commentato: “Nel 2023 abbiamo ancora una volta aggiornato il record di vendite, grazie in particolare agli ottimi risultati conseguiti sul mercato europeo ed alla crescita continua in Asia e Pacifico, regioni in cui il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership. Nonostante un contesto macroeconomico sempre più complicato, le vendite 2023 ci hanno fatto raggiungere la crescita complessiva del +34% negli ultimi due anni, un traguardo importante, frutto del sacrificio, dedizione e passione di tutto il nostro Team, a cui va il mio più sincero ringraziamento. Al netto degli effetti one-off e del deprezzamento del dollaro, siamo cresciuti anche nelle Americhe, seppure il mercato americano sia stato caratterizzato da un generalizzato indebolimento della domanda, a seguito dell’aumento dell’inflazione, delle restrizioni al credito e delle conseguenti politiche di destocking attuate da alcuni dealer. Nel 2023 abbiamo continuato ad investire in ricerca e sviluppo per il miglioramento costante dei nostri prodotti. Allo stesso tempo, siamo coinvolti in un complesso piano di investimenti finalizzati al rafforzamento della struttura ed all’aumento della capacità logistica e produttiva, con l’obiettivo di supportare l’ulteriore crescita attesa nel motorsport e dai progetti di diversificazione nel corso dei prossimi periodi. Stiamo lavorando duramente per completare, entro l’esercizio in corso, i vari progetti avviati. Il 2024 sarà quindi un anno sfidante, supportato dalla nostra consolidata leadership nel motorsport, ulteriormente rafforzata dagli ultimi accordi comunicati.”