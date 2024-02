Shiseido Americas completa l’acquisizione di Dr. Dennis Gross Skincare

Shiseido Company, Limited ha annunciato oggi che la sua filiale, Shiseido Americas Corporation, ha completato l’acquisizione di DDG Skincare Holdings LLC, proprietaria del marchio Dr. Dennis Gross Skincare. La transazione, annunciata in precedenza è in linea con il quadro strategico di Shiseido per la bellezza della pelle e ne rafforza la diversificazione geografica e la crescita nella regione delle Americhe.

Il Presidente e CEO di Shiseido Americas e leader globale per le fusioni e acquisizioni di Shiseido, Ron Gee, nella foto, ha dichiarato: “Il traguardo raggiunto oggi rappresenta un passo entusiasmante verso il nostro obiettivo di diventare un’azienda leader nel settore del benessere e della bellezza personale. La leadership di Dr. Dennis Gross Skincare nelle formulazioni pulite, innovative e supportate dalla ricerca scientifica e il suo fedele seguito di consumatori ne fanno l’aggiunta perfetta al portafoglio di Shiseido Americas; non vediamo l’ora di lavorare con questa squadra con l’obiettivo di accelerare i piani di crescita del marchio.”