Niplast e Ogden, una partnership vincente per un futuro sostenibile

Ogden ha completato il progetto per il nuovo sito da milioni di sterline di un importante produttore globale di alimenti a Coventry (Regno Unito) e i serbatoi Niplast giocano un ruolo fondamentale nel processo di trattamento.

I nuovi serbatoi di stoccaggio sfusi installati vantano ciascuno una capacità operativa impressionante di 48.000 litri, con un ulteriore 10% di spazio libero. Questa capacità estesa permette alla centrale di trattamento dell’acqua di Ogden Ltd. di gestire le attuali e le previste quantità di effluenti prodotti dal produttore di alimenti.

In linea con le migliori pratiche del settore, il serbatoio aderisce alle norme e agli standard di progettazione BS EN 12573 “Serbatoi statici saldati termoplastici non pressurizzati,” febbraio 2000/DVS 2205. L’impegno di Niplast per l’eccellenza garantisce che il serbatoio soddisfi rigorosi criteri, garantendo affidabilità e longevità.

Realizzato con precisione, il serbatoio è realizzato con polipropilene stabilizzato UV Roechling, un materiale rinomato per la sua durata e resistenza ai fattori ambientali. Questa scelta illustra la dedizione di Niplast nel fornire soluzioni di primo livello che resistono alla prova del tempo.

Con una densità specifica di 1,05, il serbatoio è ottimizzato per un intervallo di temperatura di lavoro compreso tra 0 e 30 gradi Celsius. Funzionando a pressione atmosferica con un design a testa liquida, il serbatoio è progettato per soddisfare i requisiti unici dei processi di Ogden Water Ltd.

Progettato per l’uso all’aperto, il serbatoio è costruito per essere supportato su una superficie piatta in ogni momento. L’inclusione di un tetto conico, un portello di accesso e un disco di fondo piatto ne migliora la funzionalità e l’accessibilità, facilitando la manutenzione e il monitoraggio.

La coppia di serbatoi vanta un diametro di base interno di 3800 mm e un diametro di base esterno di 3932 mm. Con un’altezza verticale della spalla di 4900 mm e un’altezza verticale complessiva di 5550 mm, offre una capacità sostanziale. Le caratteristiche aggiuntive includono un portello di accesso laterale a basso livello da 24′ e scale di accesso con una gabbia di sicurezza, che portano a un tetto del serbatoio completamente recintato a mano. Questa struttura è preinstallata in fabbrica, smontata per il trasporto e montata con perizia sul sito del cliente.

Questa collaborazione tra Niplast e Ogden Water Ltd dimostra un impegno condiviso verso l’avanzamento tecnologico e l’efficienza operativa. La consegna di questi serbatoi di stoccaggio sfusi sottolinea la posizione di Niplast come leader del settore nella fornitura di soluzioni su misura che rispondono alle esigenze in evoluzione dei suoi partner.