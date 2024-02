Trace Associates acquisisce XCG Consulting:

L’azienda Trace Associates Inc. (Trace) ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire gli asset e i dipendenti di XCG Consulting (XCG), una società di consulenza in scienze ambientali e ingegneria con sede nel sud dell’Ontario e uffici a Kitchener e Kingston.

Fondata nel 1990, XCG e i suoi 28 dipendenti vantano una vasta esperienza nella fornitura di servizi di valutazione ambientale del sito, bonifica, valutazione/gestione del rischio, consulenza sui rifiuti solidi e gestione dei materiali edilizi pericolosi in tutto il Canada, a una vasta gamma di settori industriali.

Con XCG, Trace espande la propria presenza geografica in Canada con una forte presenza nel sud dell’Ontario e aggiunge capacità di consulenza sui rifiuti solidi, gestione delle acque superficiali e ingegneria ambientale che possono essere offerte a clienti pubblici e privati in tutto il Canada.

Il Presidente e CEO di Trace, Darrell Haight, nella foto, si dice entusiasta di dare il benvenuto a XCG nel team di Trace. “Le nostre culture sono molto simili, entrambe ci prendiamo cura dei nostri dipendenti, così loro possono prendersi cura dei nostri clienti e fornitori. I clienti di entrambe le società beneficeranno ora di una maggiore copertura nazionale e di servizi più diversificati.”

Tom Williams, Presidente di XCG, ritiene che gli sforzi congiunti “ci permetteranno di servire meglio i nostri clienti nazionali e regionali, offrendo nel contempo opportunità di crescita tecnica e professionale per il nostro personale”.

XCG diventa la divisione dell’Ontario di Trace e opererà con il nome “XCG, una divisione di Trace Associates Inc.”