Gennaio da record per Peugeot in Italia

Il 2024 è partito benissimo per Peugeot, che ha visto aumentare le vendite in modo sostanziale in più segmenti di mercato.

La quota di mercato totale registrata da Peugeot nel mese appena concluso nel mercato vetture è stata del 5,8% (+1,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno scorso) e quella nei veicoli commericiali è stata del 5,7% (+1,2 punti percentuali). In totale, la crescita corrisponde al 60% in più su gennaio 2023, grazie alle oltre 9.000 unità immatricolate lo scorso mese.

Nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali 100% elettrici la quota di mercato è stata ancora più alta, segnando un 6,1% in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto a gennaio 2023. A trainare questo risultato è stata la PEUGEOT E-208 che ha conquistato il il 53% dei clienti di questo segmento.

PEUGEOT E-208 ha guidato il segmento B berlina elettrico con il 53% di quota. ottenuto il favore dei clienti italiani grazie al suo design e i contenuti tecnici. Basti citare l’introduzione del nuovo motore elettrico da 115 kW/156 CV, più potente ed efficiente, con 410 km di autonomia guidando come prescritto nel ciclo WLTP, che in città salgono a 566 km. Ulteriore punto di forza di PEUGEOT 208 sono le nuove versioni HYBRID 48V che per oltre il 50% del tempo possono viaggiare in modalità elettrica al 100% a emissioni zero. La piccola della Casa del Leone ed è stata lanciata in Italia con un’offerta accattivante che permette ai clienti di mettersi al volante con una rata mensile di appena 110 €, uguale per tutte le motorizzazioni, benzina, Hybrid o 100% elettrica.