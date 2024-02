PLC ha sottoscritto un ulteriore contratto con il Gruppo WPD

PLC System S.r.l., società del gruppo PLC (nella foto, l’a. d. Diego Percopo), ha sottoscritto con wpd Construction Italia S.r.l., società del gruppo wpd, un contratto relativo alla fornitura e posa in opera dei cavidotti di media tensione del parco eolico sito a Licata (AG) di potenza superiore a 30 MWp, nonché dei cavidotti di media tensione per il collegamento del parco eolico stesso alla sottostazione in fase di costruzione a cura della medesima PLC System S.r.l. Si ricorda che il gruppo wpd – player di riferimento nel settore delle rinnovabili a livello mondiale – è attivo nello sviluppo e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, con un portafoglio di investimenti programmati anche in Italia. Il corrispettivo del contratto ora sottoscritto ammonta a ca. Euro 3,9 milioni; si evidenzia che il valore complessivo dei contratti sottoscritti negli ultimi 4 mesi con il gruppo wpd è superiore ad Euro 7,7 milioni. Il contratto prevede clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura compresi, tra l’altro, termini e condizioni di pagamento e penali in caso di ritardo rispetto alle tempistiche concordate tra le parti. Il gruppo PLC, attraverso PLC System S.r.l., prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro l’anno solare in corso. La sottoscrizione del contratto evidenzia il consolidamento delle partnership del gruppo PLC con i propri clienti e consolida ulteriormente l’importante backlog del gruppo PLC per l’anno in corso.