Snam: la campagna istituzionale “Piccoli gesti, grande impatto” premiata a livello internazionale con due Bronze Anthem ai Webby Awards per l’impatto positivo sulla società

La campagna istituzionale Piccoli gesti, grande impatto di Snam (nella foto, l’a. d. Stefano Venier) è stata premiata con due bronzi ai The Anthem Awards, edizione dei The Webby Awards nata per amplificare progetti di comunicazione che mirano a un impatto significativo sulla società e che, ogni anno, valutano più di 2.000 progetti di comunicazione di aziende e personaggi pubblici provenienti da 43 paesi nel mondo.

Snam, nello specifico, si è distinta nella categoria Sustainability, Environment & Climate per la Corporate Social Responsibility e per le attività di Networking or Community Organizations.

La campagna, firmata da Bitmama, agenzia creativa del gruppo Reply, avviata come iniziativa di comunicazione interna e people engagement a novembre 2022, per aumentare il livello di consapevolezza generale sul risparmio energetico, è stata rilanciata il 10 gennaio 2023 dai canali di comunicazione esterna della Società e declinata sui principali media nazionali, stampa e digitali.

Il concept alla base di Piccoli Gesti, grande impatto è quello di sensibilizzare ad un utilizzo consapevole e responsabile dell’energia per garantire la sicurezza energetica del Paese e un futuro sostenibile; promuovere l’adozione di piccoli comportamenti quotidiani nel consumo di gas che permettano ai cittadini di risparmiare, essere più sostenibili e anche contribuire individualmente alla migliore gestione delle riserve energetiche del Paese. Piccoli comportamenti che fanno la differenza, per il bene proprio, della collettività e dell’ambiente.

La campagna è stata diffusa in corrispondenza dei mesi invernali di gennaio e febbraio, periodi statisticamente più freddi che registrano una crescita della domanda alla quale si deve far fronte attingendo in misura elevata dalle riserve contenute negli stoccaggi gas, risorsa che Snam gestisce e che è strategica per il Paese, per far fronte all’andamento stagionale della domanda, nonché alle possibili situazioni di emergenza energetica. Nel periodo primaverile la campagna è stata rilanciata sui mezzi digitali attraverso una comunicazione mirata.

Il riconoscimento per la campagna premia il valore di questo impegno quotidiano e il ruolo strategico che Snam, punta a trasmettere ai propri stakeholder e al Paese.