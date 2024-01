Le minacce informatiche del 2024: Experian rivela i rischi più incalzanti

Nel panorama sempre mutevole della sicurezza informatica, Experian ha rilasciato le previsioni per il 2024, sottolineando l’evolversi delle minacce e delle tattiche dei cybercriminali.

1. Sei Gradi di Separazione: Una Nuova Frontiera delle Violazioni Dati

Con sempre più aziende che terze parti per la gestione dei dati, la catena di approvvigionamento diventa una via di accesso privilegiata per i cybercriminali. Experian prevede attacchi a sistemi situati a quattro, cinque o sei gradi di distanza dalla fonte originale, sfruttando la terza parte che subappalta a sua volta ad altri esperti.

2. Passo Dopo Passo, i Piccoli Cambiamenti Che Portano a Grandi Conseguenze

Al posto di mosse drammatiche, i criminali informatici potrebbero adottare un approccio graduale, manipolando i più piccoli dettagli dei dati per rimanere sotto il radar. Questo potrebbe includere modifiche impercettibili come tassi di cambio o coordinate di trasporto, con impatti significativi.

3. L’Emergere di una Nuova Potenza Cibernetica in Asia Meridionale

Una nuova nazione dell’Asia Meridionale potrebbe entrare nella scena internazionale degli attacchi informatici, ampliando la portata geografica dei loro attacchi, attualmente incentrati su tensioni politiche regionali.

4. Risorse Rare: la Corsa ai Materiali della Tecnologia

Materiali rari come plutonio e silicio stanno diventando le risorse più ricercate al mondo. Un’interruzione della catena di approvvigionamento, già sotto pressione, potrebbe offrire un’opportunità ai pirati informatici o persino agli stati-nazione per creare caos o monopolizzare risorse cruciali.

5. Effetto Scarface: Le Alleanze dei Gruppi Criminali Informatici

I gruppi di cybercriminali si stanno organizzando come veri e propri cartelli, creando alleanze globali per raggiungere obiettivi comuni. Le alleanze possono coinvolgere nazioni che si aiutano reciprocamente per avanzare interessi comuni, aumentando la complessità delle minacce.

6. Vincere da Dentro: Il Mercato Azionario nel Mira degli Attacchi

Nel 2024, i criminali informatici potrebbero mirare a società quotate pubblicamente per ottenere informazioni privilegiate, manipolare il mercato azionario o pianificare attacchi basati su informazioni riservate, senza ricorrere al furto di dati.

“I criminali informatici stanno lavorando in modo più intelligente, non più duro,” afferma Michael Bruemmer di Experian. La necessità di investire in metodi sofisticati di prevenzione e risposta è cruciale, con le minacce che continuano a evolversi a livello globale.