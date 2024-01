ACEA, attivo canale dedicato alle richieste commerciali per nuovi grandi impianti

ACEA (nella foto, l’a. d. Fabrizio Palermo) ha attivato il nuovo canale dedicato alle richieste commerciali per l’urbanizzazione del territorio. Il servizio si rivolge a imprese, consorzi e istituzioni impegnate nella realizzazione di nuove grandi opere, come ad esempio complessi abitativi e infrastrutture a servizio della città, il cui completamento necessita spesso l’esecuzione di operazioni complesse da parte delle aziende che erogano i servizi per le utenze. Il canale è gestito con un modello condiviso tra Acea Ato 2, società che gestisce il servizio idrico a Roma e Città Metropolitana, e Areti, che gestisce la rete di distribuzione elettrica nella Capitale, per intercettare in un unico punto di contatto tutte le pratiche, velocizzarne e standardizzarne la gestione. Per la parte elettrica, rientrano tra le operazioni gestibili attraverso il nuovo canale le richieste di connessione, passive ed attive da fonti rinnovabili, per le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni, così come anche lo spostamento degli impianti di competenza Areti. Per la parte del servizio idrico, le richieste di connessione alla rete idrica e fognaria per le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni, nonchè le pratiche di allaccio per usi pubblici ed utenze complesse. Per accedere al servizio è disponibile il numero verde unico 800.001.952, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00 oppure, è possibile inviare una PEC a:

● nuovigrandiimpianti.ato2@pec.aceaspa.it per richieste inerenti il sevizio idrico e fognario.

● nuovigrandiimpianti.areti@pec.areti.it per le richieste inerenti la rete elettrica.

Per agevolare la conoscenza del nuovo servizio, ACEA organizzerà incontri di promozione indirizzati alle imprese e alle istituzioni direttamente interessate.