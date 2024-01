L’esplosione del mercato degli smartwatch: proiezioni di Crescita e tendenze futuristiche

Il mercato degli smartwatch è destinato a crescere notevolmente, raggiungendo i 164,7 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,5%, secondo un recente rapporto di Allied Market Research.

Il rapporto, intitolato “Mercato degli smartwatch per applicazione, sistema operativo e prodotto: analisi delle opportunità globali e previsioni del settore, 2023-2032”, evidenzia la crescente domanda di tecnologia indossabile, trainata dalle funzionalità di monitoraggio della salute, l’integrazione con gli smartphone e gli avanzamenti nei sensori.

Il mercato globale degli smartwatch è valutato a 42,7 miliardi di dollari nel 2022, e ci si aspetta che raggiunga i 164,7 miliardi di dollari entro il 2032, grazie alle innovazioni tecnologiche e alla crescente consapevolezza dei benefici per la salute e il fitness. Tra i principali attori del settore ci sono Apple, Samsung e Garmin, che dominano il mercato offrendo diverse funzionalità e design eleganti.

Il rapporto sottolinea l’importanza delle funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness, oltre agli sforzi degli attori chiave nel settore per offrire soluzioni sempre più avanzate. Inoltre, viene evidenziato il ruolo chiave di Apple, Samsung e Garmin nel plasmare e guidare l’evoluzione del mercato degli smartwatch.

Il mercato degli smartwatch è suddiviso in diverse categorie, tra cui assistenza personale, benessere, sanità, sport e altri settori. Inoltre, la classificazione si estende ai sistemi operativi come WatchOS, Android, RTOS, Tizen e altri. I prodotti sono categorizzati come estensione, standalone e classica.