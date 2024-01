Videogiochi, cresce il mercato dell’hardware: prospettive tendenze fino al 2030

Il mercato dell’hardware per il gaming è in continua evoluzione grazie al progresso tecnologico, in particolare nelle unità di elaborazione grafica (GPU), unità di elaborazione centrale (CPU) e altri componenti hardware. Ciò alimenta la domanda di hardware per il gaming ad alte prestazioni.

Secondo il rapporto di SNS Insider, il Mercato dell’Hardware per il Gaming è stato valutato a 36.739,6 milioni di USD nel 2022 e si prevede che raggiungerà una dimensione di mercato di 53.549,47 milioni di USD entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 4,8% nel periodo dal 2023 al 2030.

Fattori di Crescita del Mercato:

La crescente urbanizzazione e il reddito disponibile stanno alimentando la domanda di hardware per il gaming.

Dispositivi come console, controller, cuffie, computer, televisori, telefoni cellulari e dispositivi portatili contribuiscono alla crescita del mercato.

Principali Attori del Mercato:

Microsoft Corporation

Nintendo Co Ltd

NVIDIA Corporation

Sony Corporation

Logitech International S.A

Altri…

Segmentazione del Mercato:

Per tipo di prodotto: Console da gioco, Accessori da gioco (controller, cuffie, telecamere da gioco).

Per utente finale: Hardware da gioco commerciale, Hardware da gioco residenziale.

Principali Regioni:

Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America Latina.

Tendenze e Prospettive:

La domanda di hardware per il gaming è trainata dalla crescita della popolazione giovane e dalla disponibilità di connessioni Internet ad alta velocità.

L’innovazione tecnologica, inclusa la realtà aumentata e i giochi in 3D, sta modellando costantemente l’esperienza di gioco.

Sviluppi Recenti: