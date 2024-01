DOP e IGP: le chiavi della sicurezza alimentare e della tradizione italiana

I marchi di qualità europei come l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la Denominazione di Origine Protetta (DOP) rappresentano non solo un riconoscimento della qualità e autenticità dei prodotti, ma anche un punto forte per la tutela delle tradizioni alimentari regionali.

L’aumento delle DOP e IGP testimonia un forte legame tra produttori e territorio, affermando il desiderio di preservare e valorizzare le peculiarità locali. In un contesto in cui la consapevolezza dei consumatori sull’origine e sulla qualità del cibo cresce costantemente, le DOP e le IGP sono strumenti fondamentali per garantire trasparenza e sicurezza alimentare.

L’Italia, patria di una straordinaria varietà di eccellenti prodotti agroalimentari, è in prima linea in questa tendenza positiva. Le DOP e le IGP italiane, che spaziano da formaggi rinomati, oli, vini e salumi a specialità regionali uniche, sono sempre più apprezzate non solo sul mercato domestico ma anche a livello internazionale. Nei paesi europei, esistono in totale 3160 alimenti e vini certificati DOP, IGP e STG. L’Italia è il Paese con il maggior numero di prodotti DOP e IGP, precisamente 855, di cui 148 IGP e 174 DOP; di questi, 112 sono prodotti ortofrutticoli, ognuno con una storia unica legata al proprio territorio di origine.

Materie prime di alta qualità, tecniche tradizionali unite a rigorosi controlli attraverso le più recenti tecnologie fanno dei prodotti europei, e soprattutto italiani, tra i più elevati in termini di qualità organolettica. Inoltre, i prodotti DOP e IGP sono soggetti a rigorose specifiche di produzione e agli elevati standard europei che preservano il loro sapore e le proprietà nutritive.

“DOP ​​e IGP non riguardano solo l’etichettatura ma incarnano l’impegno dei produttori nella salvaguardia della biodiversità e nella valorizzazione della tipicità regionale”, afferma Luca Mari, Project Manager di CSO Italia. “Queste denominazioni non solo tutelano il consumatore garantendo l’autenticità del prodotto, ma fungono anche da volano per lo sviluppo economico sostenibile delle comunità locali.”

Questo è il contesto del progetto di comunicazione e informazione Fresh Up Your Life – Top-Quality European Fruit & Veg, la campagna che mira a veicolare i messaggi di qualità, tradizione e sicurezza alimentare. L’obiettivo della campagna è proprio far scoprire ai consumatori in diversi paesi le peculiarità dei prodotti ortofrutticoli europei e italiani. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e CSO Italy, insieme alle aziende partner Apofruit, Cico-Mazzoni, Conserve Italia, Lagnasco Group, Oranfrizer, Origine Group e Salvi-Unacoa.

La Commissione Europea, insieme agli organismi di controllo nazionali, continua a sostenere e promuovere l’adozione di nuove DOP e IGP, contribuendo così a consolidare la reputazione dell’Europa nel mondo come custodi delle tradizioni alimentari e vinicole.