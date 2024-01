Mortadella social, la Bologna Igp alla prova di Tik Tok per conquistare i giovani

Esordio social nel 2024 per il Consorzio italiano di tutela della Mortadella Bologna che annuncia lo sbarco su Tik Tok. Il volto della mortadella sul social network sarà Lina, la mascotte-gadget già presente, da qualche anno, nelle attività off-line (eventi, Fabbrica della mortadella a Fico), che si trasforma in influencer. Lina sarà la protagonista di brevi video con ricette, educational, giochi, interazioni, reaction ai video editati da altri content-creator a tema Mortadella. “Dopo i risultati raggiunti dalla svolta digital avviata dal Consorzio tre anni fa col nuovo sito web, la newsletter e l’apertura dei canali social Facebook ed Instagram era logico e conseguenziale approdare su Tik Tok, innanzitutto perché ci consente di coinvolgere al meglio il target della generazione Z che ha scelto Tik Tok come sua piattaforma di riferimento”, spiega il presidente Guido Veroni. “Lina l’Influencer è il tool ideale per cogliere e interpretare i trend del momento e, attraverso la sua simpatia e la sua iconicità, rafforzare la ‘brand awareness’ della Mortadella Bologna Igp attraverso l’instant marketing”, conclude Veroni.