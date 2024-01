L’aeroporto di Bologna mette al bando le bottiglie di plastica: 500.000 sostituite con brick di cartone e lattine

Abbastanza da riempire un campo da calcio: in tutto 500.000 bottiglie in plastica da mezzo litro che in un anno spariranno dalle pattumiere dell’Aeroporto di Bologna, il primo in Italia a dichiarare guerra all’utilizzo della plastica monouso con l’aiuto dei bar e ristoranti presenti nello scalo. I primi esercizi commerciali ad aver aderito al progetto sono stati premiati dai vertici del Marconi assieme a Plastic Free Onlus. I tre negozi della Vecchia Malga e L’osteria La Bologna hanno ottenuto il riconoscimento ‘Plastic free’, avendo completamente eliminato la plastica nel servizio ai clienti, mentre Autogrill, My Chef e Heinemann hanno conquistato il bollino di ‘plastic reduction’ per aver ridotto l’utilizzo di plastica. Le bottigliette saranno sostituite con brick in cartone (per l’acqua naturale) e da lattine (per quella gassata). Tutti gli operatori della ristorazione e la catena del duty free hanno sottoscritto su base volontaria un impegno a ridurre progressivamente la plastica monouso nei propri punti vendita, per arrivare alla sua completa eliminazione: l’obiettivo, a portata di mano, è cancellare, dunque, 500.000 bottigliette, sostituendola con altre in cartone, vetro e con lattine. Si tratta solo di una delle azioni messe in atto per ridurre la plastica monouso: sono stati eliminati anche i contenitori di plastica per i cibi da asporto e i bicchieri e sono stati adottati processi per il recupero integrale delle pellicole di plastica con cui vengono avvolti i pallet dei prodotti del duty free. In questo modo si stima che nei punti vendita che hanno aderito al progetto le plastiche monouso si ridurranno di circa il 50%. “Questa è una tappa del nostro percorso sulla sostenibilità partito da tempo. Siamo il primo aeroporto a farlo e vogliamo dare l’esempio anche agli altri”, spiega l’amministratore delegato, Nazareno Ventola (nella foto).