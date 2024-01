Stellantis presenta la piattaforma BEV STLA Large che offre un’autonomia di 800 km e la massima flessibilità per realizzare un’ampia gamma di veicoli

Stellantis ha presentato STLA Large, la sua nuovissima piattaforma BEV altamente flessibile, che costituisce la base per un’ampia gamma di veicoli di prossima realizzazione nei segmenti D ed E destinati ai mercati globali. La piattaforma è dotata di caratteristiche leader del segmento, quali quantità di energia disponibile a bordo, efficienza di ricarica, dinamica di guida ad alte prestazioni e in fuoristrada (Trail Rated). I veicoli full-size basati su STLA Large sono focalizzati sulla domanda dei clienti nei principali mercati globali e saranno adottati inizialmente nel mercato nordamericano dai brand Dodge e Jeep ® , seguiti da altri marchi, tra cui Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Saranno lanciati otto modelli nel periodo 2024-2026.

La piattaforma STLA Large è stata progettata con una flessibilità tecnologica senza precedenti che consente di realizzare un’ampia varietà di veicoli, una qualità di prim’ordine e la soddisfazione dei clienti, a partire da una serie di componenti di base, oltre a processi di produzione solidi ed efficienti in termini di costi, che possono essere replicati nei differenti stabilimenti di montaggio. I prossimi prodotti copriranno un’intera gamma di veicoli, dalle berline ai crossover fino ai SUV, tutti in grado di offrire ai clienti i vantaggi della propulsione elettrica con una risposta di coppia istantanea e zero emissioni. Informazioni più specifiche sui prodotti dei singoli brand saranno diffuse già da quest’anno.

“I nostri obiettivi per le piattaforme STLA sono ambiziosi, ma questo è ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno oggi”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Creare una famiglia di veicoli a partire da una serie di componenti ben progettati e flessibili per coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, con prestazioni superiori a quelle dei nostri attuali prodotti, sarà la risposta ai clienti di ciascuno dei nostri brand iconici. La flessibilità e l’agilità di questa piattaforma sono il suo tratto distintivo e saranno la forza trainante del nostro successo nel passaggio all’elettrificazione in Nord America”.

STLA Large è una delle quattro piattaforme BEV globali, descritte nell’EV Day 2021, che sono alla base dei futuri prodotti dell’Azienda e sono fondamentali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del piano strategico Stellantis Dare Forward 2030. Si tratta della seconda piattaforma che viene svelata dopo STLA Medium, la migliore della sua categoria, presentata nel luglio 2023. STLA Large sarà prodotta in diversi stabilimenti in Europa e Nord America e saranno disponibili varianti multi-energia, tra cui ibride e a combustione interna. I brand iconici di Stellantis personalizzeranno i veicoli STLA Large per soddisfare al meglio le esigenze e i desideri dei loro clienti, spaziando da quelli per la famiglia a quelli ad alte prestazioni, dai fuoristrada 4×4 al segmento lusso.

La flessibilità intrinseca della piattaforma offre agli ingegneri e ai designers la possibilità di definire il passo, la lunghezza complessiva, la larghezza e le altezze totale e da terra. È possibile utilizzare differenti moduli sospensione e molteplici sistemi di propulsione per soddisfare gli obiettivi prestazionali specifici di ogni veicolo, tra cui la guida, la maneggevolezza e il comfort. Gli ingegneri possono modulare le dimensioni chiave, come la distanza tra il centro delle ruote anteriori e i piedi del guidatore, gli sbalzi anteriore e posteriore e il pavimento, per perfezionare le capacità e le prestazioni dei veicoli.

Grazie all’uso di materiali innovativi ad alta resistenza, la piattaforma è ottimizzata in termini di peso e rigidità per consentire le migliori prestazioni della categoria per tutte le tipologie di veicoli. I componenti della piattaforma sono realizzati per massimizzare lo spazio all’interno del veicolo e del bagagliaio. I componenti della piattaforma, come l’impianto di climatizzazione, lo sterzo, l’impianto frenante e il sistema di propulsione, sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico e migliorare l’autonomia di guida.

La flessibilità della piattaforma unibody è relativa anche ai sistemi di propulsione. STLA Large è stata concepita e progettata come una piattaforma BEV nativa, con la possibilità di scegliere architetture elettriche a 400 e 800 volt. I moduli di propulsione elettrica (EDM) tre in uno, che incorporano il motore, l’inverter di potenza e l’ingranaggio di riduzione, possono essere configurati secondo un layout a trazione anteriore, posteriore o integrale. L’inverter di potenza impiega la tecnologia dei semiconduttori al carburo di silicio per ridurre al minimo le perdite di potenza. Le prestazioni del sistema di propulsione possono essere migliorate durante la vita del veicolo tramite aggiornamenti software over-the-air.

In base agli obiettivi specifici di ogni veicolo, STLA Large può essere dotata di varianti al sistema di trasmissione, come differenziali a slittamento limitato o disconnessione delle ruote, che possono migliorare le prestazioni o ridurre la resistenza meccanica per migliorare l’efficienza e l’autonomia. Nel complesso, la piattaforma STLA Large può sprigionare una potenza estrema che supererà qualsiasi V8 Hellcat esistente.

In considerazione dell’importanza di bilanciare l’autonomia e il costo, la piattaforma verrà proposta inizialmente con diverse opzioni di batteria con capacità compresa tra 85 e 118 kilowattora (kWh). STLA Large ha un’autonomia complessiva di 800 km (500 miglia) per le berline ed è progettata per adattarsi facilmente alle prossime tecnologie di accumulo dell’energia quando saranno pronte per la produzione.

La generazione iniziale di componenti di propulsione ha il potenziale per garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) nell’ordine dei 2 secondi. La ricarica rapida aggiungerà fino a 4,5 kWh al minuto alla batteria da 800 volt.

STLA Large supporta anche sistemi di propulsione ibridi e a combustione interna senza compromettere le capacità intrinseche del veicolo. Questa flessibilità rappresenta un “ponte” per i clienti di tutto il mondo nella transizione alla propulsione elettrica con lo sviluppo di una rete di ricarica solida e largamente disponibile. La flessibilità di progettazione comprende configurazioni di installazione del motore trasversali e longitudinali, che supportano trasmissioni FWD/RWD/AWD.

Dimensioni di STLA Large:

Lunghezza complessiva: 4.764-5.126 millimetri (187,6-201,8 pollici)

Larghezza complessiva: 1.897-2.030 millimetri (74,7-79,9 pollici)

Passo variabile tra 2.870-3.075 millimetri (113,0-121,1 pollici)

Altezza da terra tra 140-288 millimetri (5,5-11,3 pollici)

Diametro massimo degli pneumatici: 858 millimetri (32,6 pollici)

La famiglia di quattro piattaforme BEV globali di Stellantis – Small, Medium, Large e Frame – è stata concepita e progettata per estendere il ciclo di vita dei veicoli grazie all’intercambiabilità della chimica delle celle delle batterie, degli EDM, degli inverter di potenza e del software di controllo. La piattaforma STLA Large supporta le tecnologie elettriche e software-defined di prossima generazione di Stellantis: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive.

Stellantis sta investendo più di 50 miliardi di euro nel prossimo decennio nell’elettrificazione per raggiungere l’obiettivo del 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi di vendita, l’Azienda si sta assicurando circa 400 GWh capacità pianificata di batterie, grazie al supporto di sei impianti di produzione di batterie in Nord America e in Europa. Stellantis prevede di immettere sul mercato 48 BEV entro il 2024 ed è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038, tutti gli ambiti inclusi, con una compensazione a una cifra delle emissioni rimanenti.