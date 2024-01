Poste Italiane conferma la forte adesione al risparmio postale nella provincia di Torino

Poste Italiane, nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco, leader nei servizi postali e finanziari in Italia, conferma la crescente adesione dei cittadini alla forma di risparmio postale nella provincia di Torino. Gli ultimi dati evidenziano che oltre 845.000 Libretti Postali e circa 1.499.000 Buoni Fruttiferi Postali sono stati scelti come soluzione di deposito e investimento dai residenti nella provincia.

A livello regionale, in Piemonte, quasi la metà dei cittadini possiede un Libretto di Risparmio, totalizzando 1.700.000 libretti attivi. Inoltre, tre quarti della popolazione regionale possiede un Buono Fruttifero Postale.

A livello nazionale, il risparmio postale conferma la sua rilevanza nelle scelte finanziarie degli italiani. Complessivamente, sono stati sottoscritti oltre 30 milioni di Libretti Postali e quasi 44 milioni di Buoni Fruttiferi Postali nel Paese. Questi strumenti di risparmio postale sono considerati sicuri e flessibili, essendo garantiti dallo Stato Italiano e gestibili attraverso il sito www.poste.it o l’APP BancoPosta.

Poste Italiane ha dimostrato nel tempo la sua resilienza in momenti di turbolenza finanziaria, consolidandosi come un “porto sicuro” per i risparmiatori. Il portafoglio di offerta finanziaria di Poste Italiane continuerà a mantenere il Risparmio Postale al centro degli strumenti di gestione, fornendo un servizio sicuro e affidabile per le esigenze finanziarie dei cittadini.