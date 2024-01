Sanità digitale sempre più “intelligente” grazie a expert.ai

Dati sanitari e intelligenza artificiale (AI) rivestono un ruolo sempre più rilevante per la ricerca e i percorsi di innovazione e digitalizzazione delle strutture che operano all’interno della rete sanitaria nazionale e regionale del nostro Paese. In questo scenario, grazie all’aggiudicazione della gara pubblica per la conclusione dell’Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale – Sistemi Informativi”, l’azienda leader nel mercato dell’intelligenza artificiale (AI) expert.ai (Walt Mayo, nella foto, CEO del gruppo) è punto di riferimento per soluzioni software e servizi professionali nell’ambito della comprensione ed elaborazione del linguaggio naturale. L’Accordo Quadro “Sanità Digitale 3” si inserisce nell’ambito della gara a procedura aperta indetta da Consip (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce gli acquisti della PA attraverso soluzioni innovative di eProcurement), per l’affidamento di servizi applicativi e di supporto al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). La gara pubblica, suddivisa in 4 lotti tecnologici finalizzati alla fornitura di servizi integrati e soluzioni applicative e tecnologiche per realizzare i progetti di digitalizzazione in ambito sanitario, interessa tutte le strutture che operano all’interno della rete sanitaria nazionale e regionale, con la possibilità di utilizzare i finanziamenti del PNRR previsti dalla “Missione 6 Salute”. L’innovazione tecnologica, infatti, è requisito fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del PNRR nonché parte integrante del Piano nazionale per gli investimenti complementari a supporto dei processi di digitalizzazione in ambito sanitario e il raggiungimento degli obiettivi di prossimità, innovazione e uguaglianza – principi cardine della Sanità Digitale in Italia. Nello specifico, l’obiettivo è quello di adeguare il SSN ai cambiamenti sociali e assistenziali, per garantire percorsi di cura uguali per tutti i cittadini e rendere più capillare ed efficiente la rete dell’assistenza primaria su tutto il territorio nazionale. In questo scenario complesso e caratterizzato dall’aumento esponenziale dei dati non strutturati (fascicolo elettronico, cartelle cliniche, referti medici, dimissioni ospedaliere, banche dati, sistemi informativi, moduli di reclamo, studi scientifici, ecc.) e da nuove competenze digitali, il contributo dell’intelligenza artificiale risulta determinante. All’interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che ha siglato l’Accordo Quadro (Sanità Digitale 3, ID 2366) e di cui Enterprise Services Italia è società mandataria, expert.ai si profila come il partner di riferimento per l’implementazione di soluzioni e l’erogazione di servizi di intelligenza artificiale. “Le nostre tecnologie evolute di intelligenza artificiale, applicate a numerosi casi d’uso in ambito Sanità Digitale, rappresentano una risorsa strategica per tutti i soggetti coinvolti nel processo virtuoso di trasformazione digitale ed innovazione tecnologica della sanità italiana”, ha dichiarato Graziano Boni, VP Public Sector di expert.ai. “Sanità digitale, infatti, significa sanità “intelligente”. Expert.ai offre soluzioni accurate e personalizzate per gestire al meglio il patrimonio informativo degli enti sanitari, secondo principi di governance e con la massima precisione anche su larga scala. Parallelamente, garantisce trasparenza degli algoritmi, sostenibilità, efficienza e affidabilità per migliorare sia l’interazione e i servizi ai cittadini sia i processi di patient experience e patient journey.” Coerentemente con l’aggiudicazione della gara, il potenziale contrattuale previsto per expert.ai corrisponde a un valore massimo di Euro 10 milioni per il periodo 2024- 2027. Un risultato importante che attesta il consolidamento di expert.ai nel mercato pubblico nazionale e che ne premia il forte impegno nei confronti dell’innovazione e a sostegno della digitalizzazione di PA e SSN, confermando l’efficacia della strategia della Società in termini di diversificazione e sviluppo del business, consolidamento dell’offerta e posizionamento nel settore. Le soluzioni software di AI di expert.ai applicano la capacità di leggere, “comprendere” ed elaborare in automatico dati non strutturati e linguaggio (natural language understanding, natural language processing) per rendere più efficiente il contesto organizzativo sanitario, accelerare la ricerca medica e migliorare la relazione con utenti e pazienti, trasformando qualsiasi dato non strutturato in conoscenza di valore. Le aree di applicazione spaziano dall’anonimizzazione di dati personali e informazioni sensibili nei fascicoli elettronici e in altra documentazione sanitaria all’analisi del quesito diagnostico; dalla gestione automatica delle mail per ottimizzare l’operatività alla realizzazione di chatbot per semplificare e migliore l’assistenza a pazienti e cittadini.