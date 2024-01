Campania, pronto il nuovo aeroporto: Salerno accoglierà 400mila passeggeri nei primi 6 mesi

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAV) ha confermato ufficialmente che l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà aperto e operativo a partire dal 1° luglio 2024. La struttura ha ricevuto l’autorizzazione per le operazioni di volo, con tutte le procedure di decollo e atterraggio valutate e approvate per garantire massima sicurezza e conformità agli standard internazionali.

Attualmente, sono in corso i lavori finali per la segnaletica e l’illuminazione, mentre le infrastrutture di servizio, inclusi check-in, controlli di sicurezza e imbarchi, sono pronte per l’operatività. Il nuovo terminal dedicato all’aviazione generale sarà completamente operativo entro il 2026.

Il primo semestre del 2024 prevede il transito di circa 400.000 passeggeri, con easyJet e Ryanair tra le compagnie aeree potenziali per i primi voli.

Il Piano di Sviluppo dell’aeroporto, con un investimento totale di 257 milioni di euro fino al 2043, mira a far diventare Salerno-Costa d’Amalfi una chiave di connessione nella regione, potenziando l’accessibilità e contribuendo allo sviluppo economico e turistico della zona.