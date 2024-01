FOPE, crescono i ricavi

FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l’esercizio 2023 si chiude con ricavi netti consolidati pari a Euro 66,8 milioni registrando una crescita di Euro 4,61 milioni, pari a +7,4%, rispetto allo stesso periodo del 2022. Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE: “Esprimiamo un giudizio molto positivo sul volume dei ricavi e la crescita rispetto al precedente anno. Risultati allineati alle aspettative di budget elaborate ad inizio 2023 tenendo conto di una congiuntura economica a livello internazionale complessa e confermata da indicatori che hanno segnato dei rallentamenti in particolare nel secondo semestre. Nel corso del 2023 il mercato italiano si è distinto per le ottime performance di vendita, generate sia dalla boutique di Venezia che in generale dai nostri concessionari e favorite dalla buona presenza in Italia di turisti stranieri. La politica di copertura sui fabbisogni di oro ha neutralizzato le fluttuazioni delle quotazioni dell’oro e il margine primario delle vendite non ha subito scostamenti rispetto ai valori di budget. Venerdì 19 gennaio apre i battenti VicenzaOro, primo importante appuntamento fieristico internazionale del nostro settore, durante il quale presenteremo ai nostri concessionari le nuove collezioni. La visione per il 2024 è positiva e di ulteriore crescita.