Eni completa con successo la seconda tranche del programma di buyback delle azioni

Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) ha completato con successo la seconda tranche del programma di buyback approvato dall’Assemblea il 10 maggio 2023. Nel periodo compreso tra l’8 e il 12 gennaio 2024, l’azienda ha acquisito un totale di 4.493.371 azioni proprie sull’Euronext Milan, rappresentative dello 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 15,0289 euro per azione. Il controvalore complessivo di queste transazioni ammonta a 67.530.602,13 euro. Complessivamente, dall’avvio della seconda tranche del programma di buyback il 4 settembre 2023, Eni ha acquisito un totale di 76.028.585 azioni proprie (2,25% del capitale sociale) per un controvalore di € 1.151.386.903,33. Considerando le azioni già in portafoglio, l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie e altre operazioni, Eni detiene attualmente 166.249.657 azioni proprie, equivalenti al 4,92% del capitale sociale.