Da Intesa Sanpaolo 5 mln al Gruppo Illiria per progetti di crescita sostenibile

Da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) 5 milioni di euro a Gruppo Illiria S.p.A di Udine, azienda leader nella fornitura di distributori automatici di ultima generazione per il Centro Nord Italia.

Il finanziamento è destinato all’acquisto di distributori ad alta tecnologia digitale e a basso consumo energetico, in un’ottica di crescita sostenibile e digitale dell’impresa.

Il progetto, inoltre, prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance), tra cui soluzioni di approvvigionamento sostenibili e iniziative di formazione per i dipendenti in ambito di sostenibilità sociale e ambientale.

I temi ESG rappresentano un elemento fondamentale nelle strategie del gruppo friulano che si fa portatore di una filosofia fortemente orientata alla sostenibilità. A certificarlo anche il terzo riconoscimento consecutivo ottenuto a ottobre 2023 da Gruppo Illiria S.p.A. dalla giuria dei Sustainability Award, il premio promosso da Kon Group, Elite, Altis Advisory e Forbes per individuare le aziende italiane leader per innovazione sostenibile, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente.

Intesa Sanpaolo ha creato s-Loan, il nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine pensato per accompagnare le imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, ESG. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG.

“Abbiamo adeguato le nostre strategie, i nostri obiettivi di sviluppo e le nostre azioni ad un nuovo modo di fare impresa in cui coniugare la crescita economica e gli impatti di natura sociale ed ambientale che la nostra attività produce – commenta Mario Toniutti CEO di Gruppo Illiria Spa – in primis con il nostro contributo al processo di economia circolare sull’uso della plastica, ma più in generale con numerose iniziative che costituiscono parte integrante del nostro processo di creazione di valore dell’impresa, per essere un’impresa sostenibile”.

“La nostra banca affianca e supporta le imprese che, come Illiria, investono su un percorso di transizione sostenibile perché crediamo che l’impatto in termini ambientali, di governance e sociali sia sempre più determinante per mantenere la competitività – sottolinea Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo –. La nostra Direzione Regionale, a settembre 2023, ha garantito il sostegno a famiglie e imprese dei territori erogando finanziamenti a medio e lungo termine per circa 1,3 miliardi di euro. Di questi, quasi 400 milioni di euro sono stati dedicati alla transizione sostenibile delle imprese.”