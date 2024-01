Zenith, società attiva nelle soluzioni per la finanza strutturata, inaugura il 2024 con un nuovo nome e logo: da “Zenith Service” a “Zenith Global”.

Zenith Global è un partner finanziario innovativo e digitale che punta ad affiancare i propri clienti italiani ed internazionali con una value proposition globale e completa. La società mira all’eccellenza attraverso le sue persone, operando in modo sostenibile per il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi.

Il nuovo marchio, la scelta dei colori e del font ricalcano i valori dell’azienda: efficienza, equilibrio, in-novazione tecnologica e attenzione alle persone. Il restyling del logo e dell’immagine coordinata sono stati curati dall’agenzia di comunicazione integrata Jet’s Group.

“Il nuovo posizionamento di Zenith – dichiara Umberto Rasori, nella foto, amministratore delegato di Zenith Global – fa tesoro dell’esperienza maturata sin dalla costituzione dell’azienda, proiettando Zenith verso un nuovo ed entusiasmante futuro, fatto da un lato di innovazione tecnologica e dell’altro di competenza e professionalità delle nostre risorse. Con la prima cartolarizzazione “mirrored” su blockchain perfezionata a dicembre e 60 operazioni realizzate nel corso del 2023, Zenith si conferma come leader nella finanza strutturata, posizionandosi sulle operazioni più sofisticate del mercato anche in settori alternativi rispetto a quelli tradizionali”.

Con volumi in gestione per 45 miliardi di euro, Zenith Global si è affermata nel corso degli anni quale punto di riferimento nelle soluzioni di finanza strutturata, essendo coinvolta in alcune delle più importanti operazioni del Paese, sia nell’ambito UTP, NPL sia per quanto riguarda operazioni performing e cartolarizzazioni immobiliari.