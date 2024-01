Playaut sigla un accordo di collaborazione con Erickson

Playaut primo network italiano per l’autismo (playaut.it) prosegue la sua espansione siglando un accordo di collaborazione con il prestigioso editore Erickson.

In precedenza Playaut, che ha superato i 10.000 followers complessivi, aveva messo un piede nello spettacolo grazie ad un accordo con il Teatro Arcimboldi per poter offrire a tutti gli iscritti un grande spettacolo in prima fila.

Il rapporto con l’editore prevedere attività di co-marketing e sviluppo dei singoli progetti per tutti gli iscritti Playaut.

La collaborazione si estenderà sui libri e kit (libro + software) Erickson, su tutti i giochi, ebook e strumenti Erickson:sui nuovi abbonamenti alle Riviste Erickson, sull’iscrizione alle proposte formative del Centro Erickson (corsi online, seminari, corsi inpresenza, convegni), sugli acquisti effettuati presso le nostre Librerie di Trento (via del Pioppeto 24, Gardolo), Roma (viale Etiopia 20) e molto altro.

Gabriele Pagliaro, co-founder Playaut e Digital director di Zeye Group: «Siamo molto contenti di questa partnership perchè reputiamo l’editore il punto di riferimento del nostro settore editoriale. Tutto il nostro mondo di iscritti potrà trovare soluzioni dedicate per cultura, divertimento, corsi e giochi, potrà usufruire di sconti e promozioni uniche»