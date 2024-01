Manchester Blockchain Alliance e SecureWeb3 cambiano la sicurezza online

SecureWeb3, importante fornitore di soluzioni per la protezione del marchio e la sicurezza su Web3, è entusiasta di annunciare la sua partnership ufficiale con la Manchester Blockchain Alliance, un’organizzazione no-profit dedicata a connettere e supportare individui e aziende che utilizzano la tecnologia Web3, nella zona di Manchester e nel Nord Ovest dell’Inghilterra. Questa collaborazione segna una tappa significativa negli sforzi in corso per promuovere un ecosistema Web3 sicuro e vibrante.

La Manchester Blockchain Alliance, nota per il suo impegno nella promozione della forza della comunità e nell’adozione di Web3, offre una piattaforma dinamica per il networking, la condivisione di conoscenze e la collaborazione nel settore della blockchain e del Web3. L’esperienza di punta di SecureWeb3 nella protezione del marchio su Web3 e la sicurezza su Web3 si allinea perfettamente con la missione dell’alleanza di potenziare aziende e individui mentre navigano nelle complessità dell’emergente panorama Web3.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Manchester Blockchain Alliance nella nostra missione condivisa di promuovere l’adozione sicura e responsabile della tecnologia Web3”, ha dichiarato Adam Leese, Co-fondatore di SecureWeb3 Ltd. “Con l’evoluzione continua dell’ecosistema Web3, la necessità di soluzioni robuste di protezione del marchio e sicurezza diventa sempre più critica. Insieme alla Manchester Blockchain Alliance, miriamo a fornire le conoscenze e le risorse necessarie per consentire alle organizzazioni di prosperare in questa eccitante evoluzione di Internet.”

La partnership vedrà SecureWeb3 e la Manchester Blockchain Alliance collaborare su varie iniziative, tra cui eventi educativi, workshop e progetti di ricerca focalizzati sulla sicurezza e protezione del marchio su Web3. Unendo le loro rispettive competenze, le due organizzazioni si impegneranno a migliorare la comprensione e l’adozione della tecnologia Web3, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per proteggere i loro marchi e asset in questa nuova era digitale.

La collaborazione tra SecureWeb3 e la Manchester Blockchain Alliance sottolinea il loro impegno condiviso nel promuovere un ecosistema Web3 sicuro, trasparente e prospero. Insieme, mirano a sostenere la crescita dell’adozione della tecnologia Web3, tutelando nel contempo gli interessi di aziende e individui.