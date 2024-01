Uffizi, oltre 1,5mln visitatori per la mostra su Riviste primo ‘900

Si chiude con un grandissimo successo di pubblico la mostra “Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900”, inaugurata agli Uffizi lo scorso 15 giugno 2023 alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa e del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nella foto, e prorogata fino al 7 gennaio 2024. Sono stati oltre 1,5 milioni i visitatori che, nelle sale di uno dei più importanti musei al mondo, hanno potuto apprezzare e approfondire gli elementi più nobili del dibattito intellettuale e politico dei primi decenni del Novecento. “È stata una mostra molto rilevante per la quale ringrazio l’ex Direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, i dirigenti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Direzione generale Biblioteche del Ministero per aver creduto in questo progetto che ha portato all’attenzione del grande pubblico il fervore culturale in cui ad inizio Novecento era immersa l’Italia: dal ‘Leonardo’ di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, a ‘La Voce’ dello stesso Prezzolini, a ‘Lacerba’, alla ‘Rivoluzione liberale’ di Piero Gobetti per finire con ‘l’Ordine nuovo’ di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano.