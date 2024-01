SolidWorld Group comunica il primo ordine del 2024 dalla Svizzera per la biostampante Electrospider

La divisione Biotech di SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, annuncia che ha iniziato l’anno 2024 con un nuovo ordine completo della piattaforma brevettata Electrospider. Un prestigioso istituto ospedaliero di Losanna, in Svizzera, collaborante con quello di New York che già nel 2023 aveva emesso un importante ordine per l’acquisto di Electrospider, ha processato la prima commessa dell’anno per questa rivoluzionaria tecnologia, confermando il concreto e crescente interesse a livello globale da parte dei centri di eccellenza medica. La conferma dell’ordine proveniente dalla Svizzera, dopo i complessi test a cui è stata sottoposta la piattaforma sia lato hardware che software, sottolinea l’entusiasmo e il riconoscimento dei diversi mercati verso Electrospider, la prima biostampante 3D multiscala e multimateriale ideata per la creazione di tessuti umani impiantabili. Questa tecnologia nata in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria Biomedica dell’Università di Pisa è stata brevettata a livello mondiale dalla controllata Bio3DPrinting ed è totalmente proprietaria. Il Presidente di SolidWorld Group S.p.A., Roberto Rizzo, nella foto, commenta: “Il nostro sforzo di internazionalizzazione del mercato con i prodotti esclusivi e brevettati sia nel campo biotech che green, è ulteriormente ripagato da questo primo ordine del 2024, del valore di circa 600.000 mila euro, proveniente da Losanna. Questa nuova fornitura rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a fornire soluzioni avanzate per la creazione di tessuti umani, nella ricerca oncologica, nella sperimentazione di nuovi farmaci e nuovi vaccini al di fuori del corpo dei pazienti, ma con l’utilizzo delle loro cellule, riprodotte su modello digitale, in temperatura corporea, in ambiente sterile e con continuo nutrimento. La nostra attenzione è focalizzata sui mercati italiano, americano, svizzero e sui Paesi del Medio Oriente, in particolare del Golfo Persico, e stiamo lavorando per l’aumento della capacità produttiva volta a garantire la completa internazionalizzazione della distribuzione. Sono particolarmente contento della completa realizzazione all’interno del nostro Paese di questa tecnologia, frutto della ricerca di alcune delle nostre più brillanti giovani menti nel campo della biologia, dell’ingegneria biomedica, informatica ed aerospaziale.” L’implementazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno del sistema di stampa, che garantisce la ricostruzione del digital twin 3D del tessuto sano, della neoplasia o dell’organo, ha reso Electrospider ancora più affidabile, garantendo precisione assoluta nella realizzazione digitale e stampa biologica dei tessuti umani complessi destinati ai trapianti. La piattaforma 2.0 ha come scopo l’ottenimento di un tessuto perfetto, migliore di quello scansionato, impiantabile sul paziente. Questa nuova versione, risultato degli aggiornamenti tecnologici, consentirà all’ospedale di Losanna di utilizzare al massimo le potenzialità di Electrospider per contribuire alla ricerca e al trattamento dei pazienti. Con questo nuovo traguardo, Solidworld e la sua controllata Bio3DPrinting consolidano ulteriormente la loro posizione come pionieri nell’innovazione biomedicale, portando avanti la missione di rendere accessibili soluzioni all’avanguardia per la creazione di tessuti umani e la ricerca medica.