Just Eat e i ristoranti partner donano oltre 500 Pasti alle famiglie più bisognose, rinnovando il sostegno a Caritas

Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, è scesa in campo al fianco di Caritas donando oltre 500 pasti alle famiglie in difficoltà attraverso il progetto Ristorante Solidale, ripartito alla vigilia delle festività natalizie. Le consegne sono state effettuate in 12 comunità e, nello specifico, sono stati consegnati 75 pasti a Roma, 300 menù a Milano, 100 a Firenze e 50 a Napoli. Hamburger, burritos, panzerotti e pizze sono stati i piatti protagonisti sulle tavole degli ospiti delle comunità Caritas, tra cui 63 bambini.

Il progetto, nato nel 2017, in collaborazione con Caritas Ambrosiana e alcuni dei suoi ristoranti partner, si pone l’obiettivo di mettere in comunicazione chi prepara il cibo con coloro che ne hanno più bisogno, per contribuire insieme a combattere la povertà alimentare.

In linea con l’attenzione alla sostenibilità, responsabilità sociale e inclusione che Just Eat, in Italia e come Gruppo, porta avanti da anni, il progetto mira a contrastare gli sprechi alimentaridonando pasti alle persone in difficoltà. Grazie a questa iniziativa, infatti, a ridosso della settimana di Natale 10 ristoranti partner (tra cui Hamerica’s, Tram – Laboratorio Tramezzino Veneziano, Pizzeria 4 Stelle e Pizzeria Ebramo a Milano; Burrito Bar di Ktchn Lab a Firenze; Acquolina Prati, Acquolina Torrino e A tutto farro a Roma; La Bufalina 2 a Napoli)hanno preparato alcuni piatti dei loro menù distribuiti alle comunità locali più bisognose, aiutando più di 300 persone in difficoltà.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale che Just Eat ha avviato da tempo in Italia e che si rafforza grazie a programmi e obiettivi globali del Gruppo, muovendosi lungo tre direttive principali: lotta allo spreco alimentare, riduzione dell’inquinamento atmosferico e impegno a creare un ambiente inclusivo ed equo per i propri dipendenti e nelle comunità in cui opera.

“Ristorante Solidale è un progetto a cui teniamo molto e vedere, ad ogni edizione, una forte partecipazione da parte dei nostri ristoranti partner ci rende particolarmente felici, perché insieme possiamo continuare dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Il sostegno alle comunità e l’inclusione sono al centro del nostro impegno e come Just Eat siamo sempre lieti di poter mettere le nostre risorse a disposizione di chi ne ha più bisogno” afferma Daniele Contini, Country Manager Just Eat Italia.