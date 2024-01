Torna EdilExpoRoma

EdilExpoRoma, l’evento fieristico dedicato al mondo delle costruzioni, è ufficialmente confermato per l’edizione 2024. La notizia è giunta nelle ultime ore dall’Albo Nazionale dei Gestori Fieristici, che ha incluso la fiera nel calendario ufficiale del settore. In un momento cruciale per l’edilizia italiana, EdilExpoRoma, in programma alla Fiera di Roma dal 15 al 19 Maggio 2024, si posiziona come il primo appuntamento nel calendario fieristico dedicato al settore delle costruzioni in senso ampio.

Organizzata da You Marketing, la fiera punta a consolidarsi come l’evento di riferimento nel settore e a diventare, entro cinque anni, un punto di riferimento leader a livello italiano ed europeo. La sua posizione strategica baricentrica per l’intero bacino del Mediterraneo contribuisce a questo ambizioso obiettivo.

I numeri parlano chiaro: i padiglioni aumentano a 4 rispetto ai 3 dell’anno precedente, e le aree esterne della Fiera di Roma raddoppiano per ospitare 400 espositori (240 in più) e 700 brand (300 in più), provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero. La superficie totale di esposizione raggiunge i 70.000 metri quadrati, con un aumento di 20.000 metri quadrati rispetto al 2023.

Tra i primi partecipanti annunciati, spicca la presenza di un gigante mondiale nel settore della produzione di finestre, porte, avvolgibili e veneziane per esterni. La partnership con Unicedil evidenzia il settore degli infissi e serramenti come uno dei punti di forza dell’evento.

Le aree esterne accolgono i principali marchi mondiali del settore dell’edilizia pesante, con un focus particolare sull’elettrico e sulle soluzioni green. Grazie alla convenzione con Assodimi Assonolo, lo spazio dedicato alle attrezzature a noleggio, come ponteggi e piattaforme aeree, sarà particolarmente nutrito.

Il calendario della fiera include convegni e altri appuntamenti di eccellenza, con il patrocinio e la collaborazione di Associazioni di Settore e Ordini Professionali, tra cui Enea, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Assoposa, Confindustria Ceramica, ISI, ANCE e Assoverde.