GulfDrug e Alio insieme per migliorare la vita dei pazienti negli Emirati Arabi Uniti

Alio ha dato il via alla sua partnership strategica con GulfDrug, uno dei principali fornitori di prodotti medici negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Questa partnership espande ulteriormente la presenza di Alio nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che comprende il Regno dell’Arabia Saudita (KSA) e ora gli Emirati Arabi Uniti. GulfDrug collabora con le migliori aziende globali, come Alio, per distribuire una varietà di prodotti, tra cui prodotti farmaceutici, strumenti chirurgici e attrezzature mediche. GulfDrug serve la maggioranza della popolazione del Paese con malattia renale allo stadio terminale (ESKD) e intende distribuire Alio SmartPatch ai 2.200 pazienti con ESKD.

SmartPatch di Alio è un dispositivo indossabile multimetrico e il primo monitor non invasivo del potassio al mondo. La piattaforma di monitoraggio remoto Alio, basata su SmartPatch, hub e portale, è approvata dalla FDA per monitorare il potassio, l’auscultazione, l’ematocrito, l’emoglobina, oltre ai parametri vitali di base, senza che siano necessari prelievi di sangue, punture delle dita o calibrazioni. La piattaforma Alio migliora notevolmente le soluzioni tecnologiche a disposizione dei medici fornendo metriche e notifiche utilizzabili di livello clinico nei punti chiave di intervento. L’accesso remoto quotidiano a questi parametri consente ai team di assistenza clinica di mitigare le complicazioni comuni ma costose associate alla malattia renale senza la necessità di frequenti visite di persona.

“Fin dalla nostra fondazione nel 1969, ci siamo concentrati incessantemente sul portare innovazione nel nostro Paese”, ha commentato il team di gestione di GulfDrug. “La nostra missione è garantire la fornitura fluida e continua di prodotti e soluzioni sanitari di qualità in tutti gli Emirati Arabi Uniti, collaborando al tempo stesso con le principali aziende sanitarie e di dispositivi medici in tutto il mondo. Vi è una sostanziale necessità di una migliore tecnologia di monitoraggio remoto dei pazienti con il numero in rapido aumento di persone che vivono con una o più condizioni croniche. Siamo entusiasti di collaborare con Alio e portare la loro piattaforma all’avanguardia a pazienti e medici, migliorando al tempo stesso i risultati sanitari e mantenendo bassi i costi”.

Per i pazienti sottoposti a emodialisi, offrire ai medici l’accesso remoto a metriche continue abbinato a notifiche tempestive e senza alcuna richiesta di intervento da parte del paziente, migliora i risultati sanitari. La piattaforma Alio fornisce quotidianamente parametri di livello clinico utilizzabili, alcuni dei quali sarebbero disponibili solo tramite un prelievo di sangue in clinica. Oltre a consentire una migliore assistenza, la funzionalità stetoscopio di SmartPatch consente anche al medico di monitorare a distanza l’accesso vascolare del paziente, il che può aiutare nella prevenzione dell’occlusione vascolare, una complicanza comune e costosa per i pazienti con malattia renale allo stadio terminale (ESKD).

“Siamo entusiasti di collaborare con un’organizzazione come GulfDrug, che crede nella tecnologia di Alio per cambiare la vita dei pazienti attraverso il monitoraggio remoto dei pazienti”, ha affermato David Kuraguntla, nella foto, CEO di Alio. “Abbiamo raggiunto traguardi importanti nel 2023: dall’ottenimento della nostra seconda autorizzazione da parte della FDA, alla disponibilità commerciale negli Stati Uniti, all’espansione delle nostre operazioni nel GCC e al diventare il primo monitor non invasivo del potassio al mondo, abbiamo così tanto di cui essere orgogliosi come entriamo nel nuovo anno. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare e continueremo a sfruttare il nostro slancio per servire meglio i pazienti con ESKD in tutto il GCC”.