Accordo bipartisan raggiunto sul tetto della spesa pubblica negli Stati Uniti

I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo bipartisan sul tetto della spesa pubblica per l’attuale anno fiscale. L’accordo complessivo ammonta a circa 1.600 miliardi di dollari, di cui 886 miliardi saranno destinati alla difesa, con un aumento del 3%, e quasi 773 miliardi alle restanti voci, senza alcun incremento.

Il Congresso ha ora 12 giorni di tempo per negoziare e finalizzare il testo dell’accordo prima del 19 gennaio, evitando così un potenziale parziale shutdown del governo. Tuttavia, alcune questioni rimangono aperte, tra cui le richieste dei repubblicani per un rafforzamento delle misure al confine con il Messico.

Il presidente Joe Biden (nella foto) ha accolto positivamente l’accordo bipartisan, sottolineando che riflette i livelli di finanziamento precedentemente negoziati con entrambi i partiti e già convertiti in legge la scorsa primavera. Il presidente ha difeso il welfare e ha lodato l’intesa come un passo avanti per evitare un inutile shutdown del governo, proteggendo nel contempo le priorità nazionali.

Il presidente Biden ha ringraziato i leader democratici al Senato, Chuck Schumer, e alla Camera, Hakeem Jeffries, per il loro impegno e ha invitato i repubblicani a compiere il loro dovere, smettendo di minacciare la chiusura delle attività governative e garantendo finanziamenti essenziali per la sicurezza interna e nazionale.

Nel frattempo, il clima politico si surriscalda in vista delle Elezioni Presidenziali del 2024. Durante il suo primo comizio dell’anno nella storica Valley Forge, vicino a Philadelphia, il presidente Biden ha criticato il suo predecessore, Donald Trump, accusandolo di rifiutarsi di condannare la violenza politica e definendo le azioni legate all’assalto al Congresso tra le peggiori inadempienze al dovere di un presidente nella storia degli Stati Uniti. Biden ha affermato che la campagna di Trump si focalizza su di lui piuttosto che sull’America e ha sottolineato la sua preoccupazione riguardo all’atteggiamento del tycoon nei confronti della democrazia.

Il processo di negoziazione sul tetto della spesa pubblica continuerà nelle prossime settimane mentre la nazione si prepara alle prossime elezioni presidenziali, con il presidente Biden chiaramente delineando le sue posizioni e critiche nei confronti del suo rivale politico.