AirAsia X unisce le forze con Capital A

AirAsia X ha annunciato di aver firmato una lettera d’accettazione non vincolante con Capital A per l’acquisizione proposta delle sue attività di aviazione, ovvero AirAsia Berhad e AirAsia Aviation Group Limited.

Questa strategia posiziona AAX come principale fornitore di servizi di aviazione regionale per rotte a breve e medio raggio sotto il marchio AirAsia. L’acquisizione mira a fornire vantaggi significativi, tra cui una posizione di mercato più forte, maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi, contribuendo a migliorare le performance finanziarie complessive.

La decisione di unire le attività delle compagnie aeree sfrutta il solido percorso di ripresa di AAX dopo la revoca dello status di Practice Note 17 (PN17) nel novembre 2023.

Il presidente di AirAsia X, Dato’ Fam Lee Ee, nella foto, ha dichiarato: “Queste acquisizioni strategiche rappresentano pietre miliari cruciali nella strategia di rinascita post-PN17 di AAX, rafforzando la nostra stabilità finanziaria e migliorando la nostra posizione di mercato. La consolidazione sotto il marchio AirAsia come un’unica entità quotata riflette il nostro impegno nel capitalizzare la nostra forza riconquistata e la fiducia del mercato per offrire un’esperienza di viaggio unificata e senza pari per i nostri ospiti e un valore significativo per i nostri azionisti.

“Sfruttando i punti di forza di tutte le compagnie aeree sotto il marchio AirAsia, siamo pronti a creare un’entità focalizzata che ci spingerà avanti. La sinergia creata attraverso queste acquisizioni strategiche rappresenta più di una semplice consolidamento finanziario; simboleggia il nostro ruolo di pionieri nel plasmare il futuro dell’industria dell’aviazione. Il futuro offre un potenziale immenso, e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio trasformativo.”

L’annuncio dettagliato sulle proposte acquisizioni, compresi i loro effetti su vari parametri finanziari, dovrebbe essere annunciato a tempo debito, soggetto al definitivo accordo di compravendita delle azioni e al suo completamento.