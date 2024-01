Milano, torna “La Befana dei Clochard”: Edoardo Raspelli volontario d’eccezione

Domani, alle 12:00, presso l’Hotel Principe di Savoia a Milano (Piazza della Repubblica 17), si terrà l’evento “La Befana del Clochard”, un’iniziativa benefica che coinvolgerà 200 senzatetto invitati a pranzo nel lussuoso hotel. La particolarità dell’evento è che saranno personaggi istituzionali e testimonial dei City Angels a servire i pasti.

Tra i partecipanti che si metteranno a disposizione come camerieri per l’occasione ci saranno numerosi personaggi noti, tra cui il cronista della gastronomia Edoardo Raspelli, Maura Anastasia, Enrico Beruschi, Alberto Camerini, Stefano Chiodaroli, Tessa Gelisio, Leonardo Manera, Alviero Martini, Susanna Messaggio, Clara Moroni, Franco Mussida, Folco Orselli, Nicola Palmese, Omar Pedrini, Cochi Ponzoni, Memo Remigi, Rosmy, e Ivana Spagna.

Inoltre, figure istituzionali di rilievo, tra cui ex sindaci di Milano, eurodeputati, assessori regionali e comunali, consiglieri regionali e comunali, si uniranno come volontari per servire i senzatetto durante il pranzo. Una presenza bipartisan che sottolinea l’importanza sociale dell’evento.

Il pranzo, preparato dallo chef personale del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, sarà goloso e vegetariano, rispettando così la sensibilità nei confronti degli animali.

L’evento “La Befana del Clochard” è organizzato dai City Angels, un’associazione fondata nel 1994 a Milano da Mario Furlan, noto anche come miglior life coach italiano nel 2018. I City Angels sono attivi in 21 città italiane e in Svizzera, con oltre 600 volontari che dedicano il loro tempo per sostenere le persone in situazioni di disagio.