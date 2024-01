NextChem (Gruppo Maire) si aggiudica un contratto ENGIE per il progetto innovativo Salamandre

NextChem, società del Gruppo Maire, ha ottenuto un nuovo contratto da ENGIE per sviluppare uno studio preliminare di ingegneria (PRE-FEED) per il progetto Salamandre in Normandia. Il progetto si concentra sulla gassificazione e metanazione degli scarti lignei, accompagnato dall’implementazione di un’unità di cattura della CO2. L’aggiudicazione segue la conclusione positiva di uno studio avanzato di ingegneria annunciato nel 2023 per la produzione di biometano di seconda generazione attraverso la pirogassificazione di scarti lignei. L’impianto, che produrrà circa 20 MW equivalenti di biometano, rappresenta uno dei primi progetti industriali di questo tipo al mondo. NextChem svolgerà anche attività di valutazione e stima preliminare per l’intero pacchetto di gassificazione, comprese le unità ausiliarie, in vista della decisione finale di investimento da parte del cliente. Per Alessandro Bernini, a. d. di Maire, “questo nuovo accordo con ENGIE è un’ulteriore prova del riconosciuto know-how di MAIRE nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni tecnologiche sostenibili, in linea con le nuove normative europee per la produzione di syngas e bio-metano da scarti lignei e biomasse”.