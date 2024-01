Bumper, la fintech delle riparazioni auto, raccoglie 48 mln di dollari per l’espansione in Europa

Bumper, la fintech che facilita pagamenti flessibili per riparazioni auto, ha annunciato il completamento di una raccolta fondi di Serie B da 48 milioni di dollari / 46 milioni di euro / 40 milioni di sterline per accelerare la sua crescita.

Bumper aiuta i conducenti a suddividere le spese di riparazione in pagamenti senza interessi in modo che possano mantenere la propria auto in strada. Garantisce ai proprietari di auto di coprire il costo di riparazioni o manutenzioni in modo più facile, efficiente e flessibile, consentendo anche a concessionarie e officine di fornire metodi di pagamento digitali ai propri clienti, aiutandoli a conquistare nuovi affari e aumentare la redditività.

Il round di finanziamento è stato guidato da Autotech Ventures, con investimenti anche da parte di Shell Ventures e dalle venture di JLR InMotion, Porsche Ventures e Revo Capital. La raccolta porta gli investimenti totali di Bumper a 64 milioni di dollari / 61 milioni di euro / 53 milioni di sterline.

I nuovi fondi saranno utilizzati per espandere la portata e la tecnologia di Bumper, che mira a diventare la piattaforma di pagamento dominante per le concessionarie auto in Europa, in particolare nel Regno Unito, in Spagna, in Germania, nei Paesi Bassi e in Irlanda. Attualmente, Bumper è disponibile attraverso 5.000 concessionari, che hanno offerto pagamenti flessibili per oltre 250.000 riparazioni solo nell’ultimo anno. L’obiettivo dell’azienda è raddoppiare questo numero ogni anno.

Bumper, con sede a Sheffield e uffici a Londra e Ankara, conta come clienti la maggior parte dei principali marchi automobilistici del mondo, tra cui Volvo, Ford, Nissan, VW Group, oltre a JLR e Porsche.

La sua suite completa di opzioni di pagamento digitali e fisiche, tra cui pagamenti open banking, pagamenti con carta e terminali di pagamento in concessionaria, è progettata per integrarsi completamente nell’infrastruttura esistente delle concessionarie. Combinato con recensioni estremamente positive da parte dei clienti (oltre 23.000 recensioni valutate 4,9 / 5 su Trustpilot e il 96% lo valuta come ‘eccellente’ o ‘buono’), Bumper ha già costruito una reputazione come partner affidabile in grado di migliorare la relazione tra concessionario e cliente.

La raccolta di fondi arriva dopo una crescita record, con un aumento del valore lordo delle merci (GMV) del 100% anno su anno negli ultimi anni e un aumento del 80% del numero di clienti nell’ultimo anno.

James Jackson, nella foto, co-fondatore e CEO di Bumper, ha dichiarato: “Vogliamo essere la piattaforma di pagamento dominante per le concessionarie auto in Europa. Lo faremo fornendo una soluzione ovvia, una che offre ai loro clienti la massima flessibilità nei pagamenti necessari per mantenere le loro auto in strada. Siamo orgogliosi del percorso di crescita che abbiamo intrapreso negli ultimi 9 anni, e l’investimento di InMotion Ventures e Porsche è un momento estremamente positivo per l’azienda.”