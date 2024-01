Carrier rafforza la sua posizione globale con l’acquisizione di Viessmann

Carrier Global Corporation ha ufficialmente completato l’acquisizione di Viessmann Climate Solutions dal Gruppo Viessmann. Questa mossa segna un passo significativo nella trasformazione del portafoglio di Carrier, consolidando la sua posizione globale come principale fornitore di soluzioni intelligenti per il clima e l’energia.

L’acquisizione apporta al portafoglio esistente di Carrier un marchio di prestigio focalizzato sul canale di vendita diretta agli installatori e rafforza la sua posizione come leader mondiale nel settore HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Viessmann Climate Solutions, con oltre 100 anni di storia nel settore, è noto per fornire soluzioni climatiche altamente efficienti e rinnovabili.

Con l’integrazione di 12.000 dipendenti di Viessmann Climate Solutions, Carrier potenzia la sua presenza nel settore residenziale e light commercial (RLC), evidenziando un particolare focus sulla crescita in Europa. Thomas Heim, ex dirigente di Viessmann Climate Solutions, guiderà la divisione Carrier RLC HVAC in Europa, Medio Oriente e Africa, che comprende anche le attività RLC di Carrier nella regione, come Riello.

Per David Gitlin, nella foto il presidente e a. d. di Carrier, “la combinazione con Viessmann Climate Solutions crea l’offerta più completa e differenziata di tecnologie e servizi sostenibili per il clima del settore”. E ancora: “La transazione, insieme alle uscite programmate dalle nostre attività di Fire & Security e Commercial Refrigeration, trasformerà l’attività di Carrier in un’azienda a più elevata crescita con un focus e mandato chiaro sulla leadership globale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l’energia.”