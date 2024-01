Guida alle vacanze del 2024: le città da non perdere secondo Ryanair

Ryanair ha svelato le tre destinazioni più amate dai suoi clienti italiani nel corso dell’anno appena trascorso. La compagnia aerea low-cost, che ha operato oltre 1 milione di voli verso una rete di oltre 230 destinazioni in 37 paesi, continua a offrire una vasta scelta di rotte a tariffe convenienti.

Le Top 3 destinazioni del 2023 per gli italiani, come riportato in una nota ufficiale, sono le seguenti:

Londra: La capitale del Regno Unito rimane un punto di grande attrazione per i viaggiatori italiani, offrendo una vasta gamma di esperienze culturali, culinarie e storiche. Con monumenti iconici, musei di prim’ordine, eventi sportivi e un’eccezionale offerta di shopping, Londra si conferma al primo posto delle preferenze. Bruxelles: La capitale belga si colloca al secondo posto nella lista delle destinazioni più gettonate dagli italiani. Oltre a essere il fulcro delle istituzioni europee, Bruxelles offre un mix unico di cultura, cibo di strada e attrazioni imperdibili come la Grand Place e l’Atomium. Barcellona: La città spagnola, influenzata dal genio architettonico di Antoni Gaudí, si posiziona al terzo posto. La Sagrada Familia, il Parco Güell e il Camp Nou sono solo alcune delle attrazioni che rendono Barcellona una meta sempre affascinante per i viaggiatori italiani.

Mentre il 2023 è ormai alle spalle, Ryanair suggerisce che le scelte popolari del passato potrebbero continuare a ispirare le prossime avventure di viaggio nel 2024. Queste destinazioni, ricche di storia, cultura e intrattenimento, offrono un’opportunità per pianificare le vacanze estive o invernali del nuovo anno.